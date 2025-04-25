Украинские банки продают доллар по новому курсу: какая стоимость валюты

В украинских банках произошли небольшие изменения стоимости наличного доллара. В полдень 25 апреля они определили его курс в средние 41,3/41,93 грн (покупка/продажа), что на 7 коп. ниже в продаже, чем днем ранее, однако осталось на прежнем уровне в покупке.

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В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,84-42 грн. Так:

ПриватБанк – 41,85 грн;

Райффайзен Банк – 41,84 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Универсал Банк – 41,9 грн;

Сенс Банк – 41,9 грн;

Укрсиббанк – 41,9 грн;

Таскомбанк – 41,85 грн;

абанк – 42 грн;

Прокредит Банк – 41,95 грн.

Покупают же они ее по 40,9-41,35 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,15 грн;

Райффайзен Банк – 41,5 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Универсал Банк – 40,9 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

Укрсиббанк – 41,3 грн;

Таскомбанк – 41,3 грн;

абанк – 41,3 грн;

Прокредит Банк – 41,3 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Произошли изменения и в обменниках. Там курс доллара выставили на среднем уровне 41,11/41,55 грн (покупка/продажа), что:

на 10 коп. выше в покупке;

осталось на прежнем уровне в продаже.

К какому курсу готовиться

В то же время, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, на следующей неделе (28 апреля – 4 мая) стоимость валюты в банках находиться в пределах 41,2-41,6 грн. Таким образом, не исключается снижение курса как в покупке, так и в продаже.

В обменниках же прогнозируется обратная ситуация – курс будет расти и в покупке, и в продаже. Там, ожидается, стоимость американской валюты будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,2-41,6 грн.

В целом же, отметил банкир, завершение апреля и старт мая являются периодом, когда на валютном рынке будут продолжаться тенденции последних недель. Дело, по его словам, в том, что начинается сезон налоговых выплат, "что может снизить спрос на валюту".

"Впрочем, наряду с прямыми экономическими факторами на рынок косвенно могут повлиять глобальные экономические процессы. В частности, таможенный вулкан, который может проснуться в любой момент. ... Военные факторы, хотя и косвенные и менее предсказуемые, тоже актуальны", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч. доллары. Причем на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

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