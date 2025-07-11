Украинские банки покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта
В украинских банках вырос курс наличного доллара. В полдень 11 июля они определили его в средние 41,55/42,05 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. выше в покупке и на 1 коп. в продаже, чем днем ранее.
В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,97-42,2 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,99 грн;
- Райффайзен Банк – 41,97 грн;
- ПУМБ – 42,2 грн;
- Сенс Банк – 42,05 грн;
- Укрсиббанк – 42 грн;
- Таскомбанк – 42,05 грн;
- абанк – 42,2 грн;
- Прокредит Банк – 42 грн.
Покупают же они ее по 41,3-41,69 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,39 грн;
- Райффайзен Банк – 41,69 грн;
- ПУМБ – 41,6 грн;
- Сенс Банк – 41,55 грн;
- Укрсиббанк – 41,3 грн;
- Таскомбанк – 41,55 грн;
- абанк – 41,5 грн;
- Прокредит Банк – 41,45 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Переписали курс доллара и в обменниках. Там его установили на среднем уровне 41,12/41,82 грн (покупка/продажа). Это:
- на 4 коп. ниже в покупке;
- на 1 коп. выше в продаже.
Украинцы отказываются от доллара и переходят на евро
В то же время, украинцы начали отдавать предпочтение евро перед долларом. В июне физлица купили наличных долларов на 56,5 млн меньше, чем в мае, тогда как евро – на 62,5 млн долларов (в эквиваленте) больше.
В целом же, по данным НБУ, после покупки\продажи валют, на руках у украинцев осталось:
- Долларов – на 43,6 млн.
- Евро – на 276 млн долларов (в эквиваленте).
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. Как рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет.
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