Украинские банки покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

В украинских банках вырос курс наличного доллара. В полдень 11 июля они определили его в средние 41,55/42,05 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. выше в покупке и на 1 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,97-42,2 грн. Так:

ПриватБанк – 41,99 грн;

Райффайзен Банк – 41,97 грн;

ПУМБ – 42,2 грн;

Сенс Банк – 42,05 грн;

Укрсиббанк – 42 грн;

Таскомбанк – 42,05 грн;

абанк – 42,2 грн;

Прокредит Банк – 42 грн.

Покупают же они ее по 41,3-41,69 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,39 грн;

Райффайзен Банк – 41,69 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,3 грн;

Таскомбанк – 41,55 грн;

абанк – 41,5 грн;

Прокредит Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс доллара и в обменниках. Там его установили на среднем уровне 41,12/41,82 грн (покупка/продажа). Это:

на 4 коп. ниже в покупке;

на 1 коп. выше в продаже.

Украинцы отказываются от доллара и переходят на евро

В то же время, украинцы начали отдавать предпочтение евро перед долларом. В июне физлица купили наличных долларов на 56,5 млн меньше, чем в мае, тогда как евро – на 62,5 млн долларов (в эквиваленте) больше.

В целом же, по данным НБУ, после покупки\продажи валют, на руках у украинцев осталось:

Долларов – на 43,6 млн.

Евро – на 276 млн долларов (в эквиваленте).

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. Как рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет.

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