Украинские банки "отказались" от старого курса: стоимость доллара заметно изменили

За выходные в украинских банках заметно вырос курс наличного доллара. Так, в полдень понедельника 27 октября там определили его в средние 41,8/42,2 грн (покупка/продажа), что сразу на 15 коп. выше в покупке и на 5 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 24 октября.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 42,2-42,35 грн. Так:

ПриватБанк – 42,2 грн;

Таскомбанк – 42,2 грн;

ПУМБ – 42,4 грн;

Райффайзен Банк – 42,25 грн;

Укрсиббанк – 42,35 грн;

Сенс Банк – 42,35 грн;

Юнекс Банк – 42,31 грн.

Покупают же они ее по 41,25-41,95 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,6 грн;

Таскомбанк – 41,95 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,9 грн;

Укрсиббанк – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,85 грн;

Юнекс Банк – 41,25 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Изменили стоимость валюты и в обменниках. Там ее определили в средние 41,73/42,27 грн (покупка/продажа), что:

на 9 коп. выше в покупке;

на 3 коп. в продаже.

Самый высокий курс с начала года

Тем временем, НБУ обновил официальный курс доллара на 27 октября до 42 грн. Выше в 2025 году было только 29 января – 42,01 грн.

Впрочем, паниковать не стоит. Ведь в экспертной среде прогнозировали, что в октябре официальный курс доллара может достигнуть 42 грн – и даже превысить этот порог.

В частности, в комментарии OBOZ.UA руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева отмечала, что стоимость американской валюты будет находиться в пределах 41,4-42,4 грн/доллар. По ее словам, причиной такого "широкого прогноза" является "неопределенность в военной и финансовой сферах".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в экспертной среде не советуют украинцам вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, там также предостерегают от инвестирования лишь в валюту. По словам специалистов, оптимальным вариантом будет вложить в этот инструмент лишь до 30% сбережений. Причем 50% этих средств советуют вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью.

