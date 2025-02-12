Украинские банки не стали удерживать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Украинские банки заметно повысили курс наличного доллара. В полдень 12 февраля они определили его в средние 41,5/42,1 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дороже в покупке и на 15 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,94-42,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,99 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,94 грн;

Сенс Банк – 41,99 грн;

Укрсиббанк – 41,99 грн;

Кредобанк – 42,09 грн;

абанк – 42,2 грн;

Таскомбанк – 42,15 грн.

Покупают же они ее по 41,39-41,6 грн. Так:

ПриватБанк – 41,39 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,4 грн;

Кредобанк – 41,51 грн;

абанк – 41,6 грн;

Таскомбанк – 41,55 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Изменили курс доллара и в обменниках. Там его віставили на среднем уровне 41,49/41,84 грн (покупка/продажа). Что:

на 10 коп. дороже в покупке;

на 7 коп. в продаже, чем днем ранее.

Украинцы могут отменить обмен долларов

В то же время, украинцы могут сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги, т.е. провести обратный обмен. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

Как обїяснили в НБУ, еще одним условием для проведения обратного обмена является наличие соответствующего документа. Им может быть:

квитанция;

​​расчетный документ.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2025 году в Украине ожидается существенный рост курса доллара. В экспертной среде прогнозируют, что на конец года тот достигнет уровня 46 грн/доллар. При этом среднегодовой курс, заложенный в госбюджет-2025, составляет 45 грн/доллар, что допускает превышение этого показателя.

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