Украинские банки готовятся существенно переписывать курс доллара: чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается значительное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 17 января) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 41,85 до 43,2 грн. Вечером же 13 января те покупают валюту в среднем по 42,2 грн, а продают по 42,95 грн. Таким образом, не исключается удешевление доллара в покупке и удорожание в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. По его словам, в обменниках курс ожидается на уровне от 42,1 до 43,2 грн. Вечером же 13 января доллар в них стоит в среднем 42,52 грн в покупке и 42,99 грн в продаже. Т.е., как и в банках, ожидается удешевление в покупке и удорожание в продаже.

"На наличном рынке большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах узкого коридора. От 20 до 30 копеек", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил аналитик, неделя на валютном рынке Украины пройдет достаточно динамично. Ведь Нацбанку придется продолжать "ежедневно закрывать недостающий объем предложения доллара на торгах".

Кроме того, подчеркнул он, на общую ситуацию будет влиять ряд факторов. Среди них:

Расчеты с бюджетом.

"Период расчетов клиентов банков с бюджетом, как обычно, традиционно сыграет в пользу поддержки гривни на межбанке", – объяснил Козырев.

Авансовые выплаты зарплат.

По словам эксперта, в сочетании с периодом расчетов компаний с бюджетом, это страхует гривню на межбанке. Ведь "стимулирует активные распродажи валюты экспортерами".

Поведение украинцев на валютном рынке и обстановка на фронтах.

"Граждане пока продолжают активно скупать валюту, что в прошлом году привело к дополнительному спросу на нее на рынке в сумме более 12 млрд долларов. В январе эта тенденция очевидно сохранится. Состояние на фронтах, а также постоянные массированные атаки России на объекты критической и жилищной инфраструктуры Украины также провоцируют дополнительный спрос на валюту со стороны как бизнеса, так и граждан. И это работает против гривни", – констатировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банкам и обменникам разрешено не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. В частности, те могут на законных основаниях отказаться от купюры с поврежденными элементами дизайна и защиты либо типографскими недостатками.

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