Украина за месяц "проела" почти $6 млрд из валютных резервов: на что пошли деньги

Международные (золотовалютные) резервы(ЗВР) Украины третий месяц подряд уменьшились в объеме. По итогам апреля-2026 они составили 46,2 млрд долл. (после 52 млрд в марте), то есть это сразу на 5,8 млрд, или на 7,3% меньше, чем месяц назад.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Национального банка Украины (НБУ). Средства из резервов были потрачены:

на валютные интервенции самого Нацбанка – осуществляются на межбанке для поддержания стабильности гривны;

на долговые выплаты Украины в иностранной валюте – они ощутимо выросли, а поступления от международных партнеров резко уменьшились.

"Несмотря на уменьшение, объем международных резервов является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка", – отметили в НБУ. Размер валютных резервов Украины остается высоким и по международным стандартам.

По подсчетам Нацбанка, нынешняя сумма покрывает финансирование 4,9 месяца будущего импорта. "Нормой" же считаются 3 месяца.

ЗВР Украины в апреле-2026: что именно повлияло на сумму

Валютные поступления на счета правительства в НБУ за апрель-2026 составили 377,9 мон долл. (для сравнения в марте было чуть больше 3 млрд долл.).

На обслуживание долгов Украина потратила 1,01 млрд долл. (после 123,3 млн долл. в марте), и еще 716,6 млн долл. было уплачено Международному валютному фонду (МВФ).

Операции НБУ на межбанке – в апреле 2026 года НБУ продал на валютном рынке более 3,5 млрд долл. В марте показатель составил 4,77 млрд долл., а чистая продажа валюты уменьшилась на 25,1%.

Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 378 млрд долл. Это обусловлено курсом доллара относительно других резервных валют и ценами на золото.

Из чего состоят ЗВР Украины

В Украине ЗВР состоят из ценных бумаг, депозитов, наличных денег и средств на корреспондентских счетах, а также монетарного золота. По состоянию на 1 мая 2026 года:

золото занимало наименьшую долю в резервах – 8,3%;

ценные бумаги – 59,5% всего объема ЗВР;

остальные 32,2% приходились на "живые" деньги (наличные, депозиты, корреспондентские счета).

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания намерена начать переговоры о присоединении к кредитной программе ЕС для Украины объемом 78 млрд фунтов стерлингов (более 100 млрд долларов). Отмечается, что это поможет покрыть до двух третей финансовых потребностей Украины в ближайшие два года. Параллельно планируется усиление санкций против России.

