Украина впервые взыскала миллионы с судовладельца из-за границы: чем провинилась компания

Украине впервые удалось взыскать с иностранной компании- судовладельца более 2,4 млн долларов (около 65 млн грн) за загрязнение морских вод в порту "Южный". Дело стало важным юридическим достижением, ведь впервые доказана ответственность судовладельца за экологический ущерб.

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Об этом сообщил Офис генерального прокурора. 30 апреля 2020 года в порту "Южный" при разгрузке судна STAVANGER был произведен неконтролируемый сброс 8,5 тонн опасной смеси пальмового олеина и стеарина.

Эти действия грубо нарушили требования Международной конвенции 1973 г. о предотвращении загрязнения с судов (MARPOL), которая обязывает страны-участницы соблюдать стандарты защиты морской среды. Загрязнение внутренних морских вод Украины нанесло государству ущерб в размере 2 млн 417 тысяч долларов (по курсу НБУ на момент обращения в суд – 64 млн 808 тысяч грн).

При принципиальной позиции Специализированной экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры был инициирован судебный процесс против иностранной компании-судовладельца. Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск прокуратуры, признав действия компании нарушающими международное право. Это решение было подтверждено постановлением Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда и решением Верховного суда в составе Кассационного хозяйственного суда.

В 2022 году удалось частично выполнить решение суда, взыскав в бюджет 36,5 млн. грн. Окончательное исполнение решения состоялось 17 января 2025, когда был взыскан остаток в размере 28,2 млн грн. Общая сумма компенсации составила почти 65 млн. грн., что эквивалентно более 2,4 млн. долларов.

Случай загрязнения в порту Южный стал не только экологической катастрофой, но и вызовом для правовой системы Украины. Успешное завершение судебного процесса имеет несколько важных последствий:

Защита экологии и соблюдение международных стандартов Суд доказал, что нарушение экологических норм, даже международными субъектами, не останется безнаказанным.

Суд доказал, что нарушение экологических норм, даже международными субъектами, не останется безнаказанным. Экологический прецедент : Впервые в истории Украины иностранная компания привлечена к ответственности за ущерб, причиненный окружающей среде, и обеспечено взыскание убытков в значительных размерах.

: Впервые в истории Украины иностранная компания привлечена к ответственности за ущерб, причиненный окружающей среде, и обеспечено взыскание убытков в значительных размерах. Поддержка международного имиджа Украины Это решение демонстрирует, что Украина способна эффективно защищать свои экологические интересы в судебной плоскости.

Прокуратура планирует усилить мониторинг экологических правонарушений, а также усовершенствовать механизмы сотрудничества с международными организациями для предотвращения загрязнения окружающей среды. Это также подчеркивает важность соблюдения экологических стандартов для судоходных компаний, работающих в территориальных водах Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия за год увеличила теневой флот нефтяных танкеров на 70%, что позволяет ей обходить санкции и сохранять экспорт нефти на высоком уровне. Отсутствие должного страхования и старые суда повышают риск экологических катастроф для европейских стран.

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