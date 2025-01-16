"Украина вносит вклад": Зеленский назвал расходы на войну в 2024-м и сравнил их с помощью США и ЕС

Силовое обеспечение Украины в войне против России только за прошлый год обошлось в 100 млрд долларов. Причем около половины средств Украина потратила самостоятельно.

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Об этом, как сообщает корреспондент OBOZ.UA, украинский президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге с британским премьер-министром Киром Стармером после подписания соглашения о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

"Мы не можем реально забывать, какой вклад делает Украина. Война в 2024 году стоила для Украины по силовому обеспечению около $100 млрд, из которых $40 млрд – это вклад Украины, $35 млрд – Соединенных Штатов, 25 млрд – Европы. Вот примерно вклад каждого из нас. Поэтому мы видим именно прочность в этом союзе, и показываем, какой Украина делает вклад. Безусловно, высочайший (вклад. – Ред.) – это люди. Но вы видите процент и в отношении денег", – сказал президент.

Как уже сообщалось, за все время полномасштабной российской агрессии Украина привлекла более $115 млрд льготного внешнего финансирования – в среднем по $3,4 млрд в месяц. Это позволило отложить более $47,5 млрд. и обеспечить экономическую стабильность на протяжении всего 2025 года.

В 2024 году наибольший объем внешнего финансирования в государственный бюджет Украины обеспечила программа ЕС Ukraine Facility – 16,2 млрд евро (или $17,3 млрд). Это стало возможным благодаря предусмотренному в программе переходному и безусловному финансированию на 2024 год, а также успешному выполнение заложенных в плане "маяков" в течение второго и третьего кварталов прошлого года.

Также ранее OBOZ.UA уже сообщал об опасениях относительно того, отменит ли избранный президент США Дональд Трамп кредит Украине объемом $20 млрд. Как пишут западные СМИ, это возможно, если он отменит санкции в отношении замороженных активов РФ, против чего выступает ряд влиятельных республиканцев в американском Сенате. В то же время европейская часть помощи остается вне влияния внутриполитических изменений в США.

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