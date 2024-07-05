Украина станет страной "чистой энергии" раньше, чем многие в ЕС: WP о неожиданных последствиях российских обстрелов

Российские атаки на инфраструктуру Украины ускорили переход страны на более экологичные подходы к энергетике, в частности развитие "зеленой" энергетики. Так, вместо части разрушенных энергообъектов собираются использовать новые, более экологичные электростанции, причем на разных видах топлива. Это приведет к тому, что Украина станет страной с низкоуглеродной энергосистемой раньше, чем многие страны ЕС.

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Об этом сообщает The Washington Post (WP). "Несмотря на то, что украинцы столкнутся с одной из самых мрачных зим в своей истории, власти видят положительную сторону: Украина может построить более чистый и экологичный энергетический сектор", – говорится в материале.

План Украины состоит в том чтобы перейти от крупных угольных тепловых электростанций (в Украине их девять, и они обеспечивают электроэнергией большую часть страны) к сочетанию возобновляемых источников энергии (ветер и солнце), аккумуляторных батарей и биотопливных установок с атомной энергетикой. Также предполагается создать сеть небольших газовтурбинных станций, производящих достаточно электроэнергии для питания небольшого города или района.

"Нельзя сказать, что хорошо, что война привела к этому. Но можно сказать., что это наша стратегическая задача – использовать ситуацию", – цитирует издание главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. По его словам, что из-за вторжения России Украина внедрит низкоуглеродную энергетическую систему раньше многих европейских стран.

Впрочем, издание не считает эту задачу простой. "Украина проводит капитальный ремонт своего энергетического сектора и по-прежнему находится в состоянии войны с Россией. Более того, власти должны привлечь внешних инвесторов и финансирование, организовать какую-то форму страхования военного времени и создать нормативную базу для новой, децентрализованной энергетической системы", – отмечают специалисты.

Они, однако, признают, что Украина уже частично является страной "чистой энергии". Так:

около половины электроэнергии вырабатывается атомными электростанциями , которые не производят выбросов;

, которые не производят выбросов; гидроэлектростанции обеспечивают некоторую электрическую мощность, хотя россияне активно пытаются их разрушить;

обеспечивают некоторую электрическую мощность, хотя россияне активно пытаются их разрушить; "зеленая энергия" – солнечная и ветровая – резко сократила объемы генерации после начала полномасштабной войны, но в 2023 году все еще составляла около 10% от общего производства тока.

Пока что тепловые электростанции (ТЭС) имеют решающее значение для покрытия краткосрочного роста потребления. Именно разрушения на таких объектах привели к нынешним отключениям света в Украине. Тем не менее, Украина уже начала закупать небольшие газотурбинные установки, которые, как надеются чиновники, будут вырабатывать от половины гигаватта до одного гигаватта электроэнергии этой зимой и помогут работе критической инфраструктуры в городах.

"По мере того, как в последующие годы будет вводиться в эксплуатацию все больше возобновляемых источников энергии, зависимость от газотурбинных мини-ТЭС будет уменьшаться, и они будут использоваться в основном для балансировки энергетической нагрузки в электросети", – отмечает издание. Если прогноз сбудется, это полностью изменит облик украинской энергетики.

Предполагается, что в итоге в Украине будут работать тысячи газотурбинных установок по всей стране. Вместе с ветряными и солнечными электростанциями они значительно затруднят россиянам атаки на энергетику, т.к. разрушить одну большую цель проще, чем тысячи маленьких.

"Через два-три года, когда у нас будут сотни новых установок газовой генерации, и у нас будут ветряные электростанции, еще несколько солнечных электростанций, биомасса, где это возможно, – это будет действительно довольно надежная система против ракетных атак... Россиянам довольно легко нацелиться на 10 крупных электростанций, но бессмысленно стрелять "Искандером" по каждому двух- или трехмегаваттному газовому генератору в каждом маленьком городке", – объяснил основатель энергетической консалтинговой компании Imepower Юрий Кубрушко.

Среди главных проблем реализации этого амбициозного плана эксперты видят поиск финансирования и скорость проведения работ. Крупные международные игроки "будут довольно неохотно брать на себя обязательства по инвестициям в Украину во время войны", считает Гжегож Зелински, глава команды Energy Europe Европейского банка реконструкции и развития.

Кроме того, по его словам, будет трудно создать эффективную систему регулирования децентрализованной энергосистемы для всей Украины, и в то же время заверить инвесторов в том, что они увидят стабильный поток доходов. "Если кто-то хочет инвестировать в возобновляемые источники энергии, где срок полезного использования актива составляет 20, 25, 30 лет, он хочет быть уверенным в том, что нормативно-правовая база будет действовать в течение длительного времени", – сказал Зелински.

Тем не менее, некоторые компании проявляют интерес. Например, в июне на конференции по восстановлению Украины в Берлине ЕБРР подписал соглашение о создании совместного предприятия с немецкой компанией Goldbeck Solar Investment для развития около 500 мегаватт солнечной энергии в течение следующих трех-пяти лет.

Если план по переходу на чистую энергию будет реализован, это обойдется в миллиарды долларов и, в конечном счете, займет годы. Поэтому в "Укрэнерго" отмечают: действовать нужно немедленно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже устанавливают газовые электрические установки, переданные Агентством США по международному развитию (USAID). В настоящее время к энергосистеме подключили 19 таких мини-ТЭС.

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