Украина рискует лишиться возможности вступить в ЕС? The Economist заявил о срыве ключевых реформ

Издание The Economist утверждает, что, несмотря на рекордную финансовую и военную поддержку со стороны Евросоюза, Украина существенно отстает от графика реформ, а наибольшие претензии партнеров касаются судебной системы, борьбы с коррупцией и верховенства права. По оценкам общественных экспертов, выполнение евроинтеграционных реформ на данный момент составляет лишь 15 баллов из 100, тогда как именно от их внедрения зависит дальнейший прогресс Украины на пути к членству.

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Об этом говорится в материале "Украине нужен ЕС, чтобы заставить ее провести реформы". В тексте отмечается, что нынешний этап переговоров о вступлении требует не только политических решений, но и реальных законодательных и институциональных преобразований.

Символом нового этапа сотрудничества стала встреча президента Украины Владимира Зеленского и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киеве 15 июля, пишут авторы статьи. В ходе этой встречи стороны объявили о запуске масштабной программы поддержки совместного производства беспилотников и дальнобойного вооружения.

Речь идет о финансировании в размере 10 млрд евро, которое входит в общий пакет кредитной поддержки ЕС объемом 90 млрд евро. Средства должны помочь Украине не только в войне, но и в развитии собственного оборонно-промышленного комплекса. Впрочем, как пишет The Economist, за дипломатическими улыбками скрывается все более ощутимое беспокойство по поводу темпов реформ внутри страны.

Переговоры начались, но законодательство отстает

В июне Украина официально начала переговоры по первому переговорному кластеру, который охватывает вопросы верховенства права, демократии, борьбы с коррупцией и государственного управления. Именно этот блок считается одним из важнейших в процессе вступления в ЕС.

Еще в конце прошлого года украинские власти согласовали с Европейской комиссией план необходимых изменений, который предусматривал принятие ряда законов еще до начала переговоров. Однако, как отмечает издание, из запланированного пакета правительство представило лишь несколько законопроектов, а парламент принял только часть из них. Представители общественных организаций, отслеживающих ход евроинтеграционных реформ, оценивают общий прогресс всего в 15 баллов из 100 возможных.

Судебная реформа остается главной проблемой

Наибольшее беспокойство, по оценке аналитиков, вызывает судебная система. Издание напоминает о ряде резонансных историй последних месяцев, которые лишь усилили сомнения относительно независимости украинского правосудия. Среди них — попытка через суд заблокировать расследование журналистов относительно имущественных операций, связанных с семьей руководителя Государственного бюро расследований (ГБР).

Отдельные законодательные изменения также вызвали острую критику со стороны реформаторов. В частности, новые нормы по декларированию активов судей, по мнению общественных экспертов, создают дополнительные возможности для сокрытия имущества. Не продвигаются и другие важные реформы — Верховного суда и прокуратуры, которые Брюссель считает ключевыми для построения независимой системы правосудия.

Как отмечает The Economist, даже вопрос безопасности сегодня не является главным сдерживающим фактором для иностранных инвесторов. По результатам опросов, больше всего их беспокоит именно отсутствие прогнозируемого верховенства права.

Подобные настроения существуют и среди украинцев. Исследования общественного мнения показывают, что около трех четвертей граждан не доверяют судам. Эксперты подчеркивают, что без независимой судебной системы привлечь крупные инвестиции для послевоенного восстановления страны будет чрезвычайно сложно.

Почему ЕС продолжает финансирование

Несмотря на отсутствие заметного прогресса в отдельных направлениях, ЕС не прекращает финансовую поддержку Украины. По мнению собеседников The Economist, Брюссель не хочет создавать дополнительные риски для страны, которая одновременно ведет войну против России и обеспечивает безопасность всего европейского континента.

Именно поэтому седьмой транш финансовой помощи был перечислен даже при невыполнении части реформаторских обязательств. В то же время всё больше экспертов предупреждают, что такая снисходительность может создать опасный прецедент.

Политические аналитики, которых цитирует издание, считают, что внутри украинской власти постепенно формируется подход, при котором главной целью становится выполнение лишь минимально необходимых требований. По словам экспертов, обширный перечень реформ позволяет демонстрировать прогресс в менее важных вопросах, откладывая наиболее сложные изменения.

Например, можно отчитываться о цифровизации отдельных процессов, но годами не решать проблему очистки Верховного Суда или реформирования правоохранительных органов.

Почему властям сложно продвигать изменения

Политическая ситуация также затрудняет принятие непопулярных решений. После потери монобольшинства президентская команда вынуждена искать поддержку у различных депутатских фракций практически по каждому законопроекту.

Впрочем, как напоминает The Economist, в критически важных вопросах власть все же демонстрировала способность быстро мобилизовать голоса, поэтому часть экспертов считает, что главной проблемой является не отсутствие возможностей, а политической воли.

Европейские чиновники пока избегают жесткой публичной критики Украины. По информации издания, основное давление оказывается в ходе закрытых переговоров. Однако такая дипломатическая осторожность, по мнению некоторых украинских парламентариев и представителей гражданского общества, может создать у власти ощущение, что отдельные требования впоследствии можно будет смягчить или пересмотреть.

Несмотря на все трудности, поддержка европейской интеграции среди украинцев остается очень высокой. Большинство граждан по-прежнему выступает за членство страны в ЕС и положительно относится к тому, что международные партнеры требуют от власти проведения реформ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Венгрия вновь заблокировала открытие двух переговорных кластеров для Украины на пути к вступлению в Европейский Союз. Решение не удалось принять во время заседания рабочей группы Совета ЕС.

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