Украина проводит необходимую работу и ожидает положительного решения о финансовой помощи от ЕС и США, – Зеленский

Украина предпринимает все необходимые меры для получения финансовой помощи от ЕС и США. Киев надеется на положительное решение со стороны партнёров.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ. Глава государства подчеркнул, что Украина добилась прогресса в вопросе помощи от стран ЕС, с которыми заключены двусторонние соглашения.

"О долгосрочной поддержке размером 50 миллиардов – работаем, чтобы в феврале получить положительное решение", – сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что шансы Украины на получение пособия от США увеличились по сравнению с декабрем 2023 года.

"Думаю, что здесь мы также добьемся положительного результата", – подчеркнул глава государства.

В то же время Владимир Зеленский акцентировал, что Украина нуждается в системах ПВО, в частности, чтобы уничтожать баллистические ракеты.

"Не хватает систем Patriot, систем другого радиуса действия", – заявил президент.

Однако, по его словам, постепенно ситуация меняется и о некоторых поставках удалось договориться.

Как сообщал OBOZ.UA, США начали разговор с правительством Украины относительно двусторонних гарантий безопасности. Белый дом взял на себя стратегические обязательства по членству Украины в НАТО.

Также стало известно, что в декабре газета Financial Times сообщила, что ЕС предложит использовать доходы от замороженных активов Центробанка РФ для финансирования Украины. По данным источников, подобный план утвердила Еврокомиссия. Ожидается, что передать Украине удастся до 15 млрд евро.

Напомним, в декабре 2023 года в Германии окончила обучение вторая группа украинских воинов по работе с системой противовоздушной обороны Patriot. Учения прошли около 70 солдат и офицеров. Курс обучения длился более шести недель на одной из баз военно-воздушных сил в Германии.

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