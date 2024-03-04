Украина принципиально не будет заключать новый договор с Россией, – премьер о контракте на транзит газа

Украина не будет продлевать контракт с Россией на транзит газа, срок которого истекает 31 декабря 2024 года. Впрочем, с 1 января 2025 года поставки газа в Европу через Украину, скорее всего, не прекратятся.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: отказ от продления контракта является принципиальной позицией Украины.

"Украина не будет продлевать контракт с Россией по транзиту газа. Это наша принципиальная позиция", – говорится в сообщении.

При этом премьер подчеркнул: Украина находится в диалоге с ЕС по поводу "их потребности в транзите после завершения контракта". И в настоящее время ожидает формулирования союзом его позиции.

"Мы имели неоднократные переговоры на европейских площадках с европейскими лидерами на базе Еврокомиссии. Если европейские страны либо выступят консорциумом, либо кто-нибудь из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, мы готовы такую услугу оказывать, как и делали это до сих пор", – пояснил он позицию Украины.

Пока же Европа по-прежнему получает российский газ через Украину и через Турцию. Украина при этом остается ключевым маршрутом, даже несмотря на то, что фактические поставки после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину составляли менее 40% от законтрактованного объема.

В то же время, в "Операторе ГТС Украины" (ОГТСУ) уже давно начали готовиться с сценарию "нулевого транзита" газа из России. ОГТСУ уже имеет планы по проведению масштабной оптимизации системы и ее использованию в условиях фактического отсутствия транзита российского газа в Европу.

В связи с этим ОГТСУ будет нуждаться в создании новых направлений ведения своей деятельности. Среди тих транспортировка:

биометана;

водорода

смеси водорода с метаном.

Как рассказывал OBOZ.UA глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус, по окончании соглашения нужно перестроить отечественную ГТС таким образом, чтобы она больше использовалась для собственных нужд. Помимо поставок биометана и водорода, речь идет об использовании "трубы", например, для поставок газа из Европы в Украину на хранение, а после в обратном направлении.

Украина не останется без газа

В то же время, отметил Шмыгаль, сама Украина без газа не останется. Обеспечивать всех потребителей в стране топливом будут за счет собственной добычи.

"Мы понимаем, как обеспечить всех потребителей в Украине газом сейчас и в последующие годы. В частности, продолжаем увеличение добычи голубого топлива в Украине. Только в прошлом году "Нафтогаз" запустил 86 новых скважин. Добыча газа продолжает расти", – рассказал премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко уже говорил, что Украина и РФ не договорятся о продлении 5-летнего транзитного контракта, как это было в 2019 году. По его словам, Украина готовит систему к сокращению поставок.

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