Украина получит финансовую помощь в 100 млн евро: как потратят средства

Украина получила 100 млн евро от Банка развития Совета Европы на компенсации за уничтоженное в результате вооруженной агрессии Российской Федерации жилье. Эти средства направлены на реализацию проекта HOME, предусматривающего компенсацию в виде жилищных сертификатов пострадавшим гражданам для приобретения нового жилья.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины. Соглашение об этом подписали 11 июня на Международной конференции по восстановлению Украины (URC2024) Министр финансов Украины Сергей Марченко и руководитель Банка Карло Монтичелли.

Проект HOME, реализуемый в пределах полученных средств, предусматривает предоставление компенсации за разрушенное жилье путем выдачи жилищных сертификатов, что позволит получателям, включая участников боевых действий, инвалидов и многодетные семьи, приобрести новое жилье. Министр финансов Украины отметил, что реализация проекта поможет быстро вернуть пострадавших граждан к нормальной жизни.

Руководитель Банка Совета Европы выразил готовность поддерживать Украину в социальном развитии и обновлении. "Я рад подписать первое кредитное соглашение между БРРЭ и Украиной. Это только начало. Как ведущий социальный банк Европы, БРРЭ намерено поддерживать долгосрочное социальное развитие и социальную целостность Украины, а также ее восстановление и реконструкцию", – заявил он.

Проект HOME внедряется с помощью услуги Восстановление и в соответствии с законодательством Украины о компенсации за уничтожение имущества в результате боевых действий и террористических актов. Граждане могут подавать запросы на компенсацию, которую будет рассматривать специальная Государственная комиссия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина и Франция подписали соглашение на 200 млн. евро для восстановления критической инфраструктуры и поддержки экономических секторов, из которых 60 млн. евро будет направлено на энергетику. Эти средства помогут Украине восстанавливать сферы здравоохранения, инфраструктуры, сельского хозяйства и водоснабжения.

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