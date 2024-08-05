Украина получила миллиарды долларов, которые можно не возвращать: куда потратят деньги

Украина получила первый в 2024 году транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов. Деньги потратят на финансирование бюджетной сферы – они пойдут на зарплаты учителям, медикам, спасателям и социальной помощи населению.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Он подчеркнул, что это только половина суммы, которая должна поступить Украине из американского бюджета.

"Украина получила 3,9 млрд долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета как зарплаты учителей, медиков и спасателей, социальные пособия", – написал Шмигаль.

Он напомнил, что этот транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов стал первым в 2024 году. До конца года Украина должна получить от США 7,8 млрд. долларов прямой бюджетной помощи. Это позволит уверенно пройти этот финансовый период.

Чтобы получить остальные средства (то есть еще 3,9 млрд долларов) Украина должна осуществить реформу таможни и Счетной палаты. Законопроект 6490-д, запускающий реформу таможни, уже принят в первом чтении в апреле 2023 года. Он предлагает:

изменить процедуру проведения конкурсного отбора на должность Председателя Гостаможслужбы;

предусматривает привлечение к проведению открытого конкурса на должность Председателя Гостаможслужбы международных экспертов;

дает право Председателю Гостаможслужбы назначать своих заместителей по представлению Премьер-министра Украины в соответствии с предложениями такого Председателя, а также отменяет необходимость согласования с Министром финансов Украины назначения на должности и/или увольнения с должностей других руководителей;

ввести ежегодный внешний независимый аудит эффективности деятельности таможенных органов, отрицательное заключение по результатам проведения которого является основанием для увольнения Председателя;

провести одноразовую аттестацию таможенников для установления соответствия занимаемой должности,

значительно повысить размеры окладов таможенников, фактически приводя их к уровню окладов коллег в соседних странах, а также установить зависимость окладов от уровня прожиточного минимума.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 26 июля Украина получила первые 1,5 млрд евро из специального Европейского фонда для Украины. Этот транш обеспечен доходами от арестованных активов России в ЕС. Средства потратят на финансирование неотложных нужд обороны государства.

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