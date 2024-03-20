Украина получила от ЕС деньги сразу за три месяца: заработала рекордная программа финансовой помощи

Украина 20 марта получила первый транш от Европейского Союза (ЕС) по рекордной программе помощи Ukraine Facility. На счета страны поступило 4,5 млрд евро. Этот транш, по сути, включает три "денежных перевода" сразу – по 1,5 млрд евро за каждый месяц с начала 2024 года (январь, февраль и март).

О предоставлении средств сообщили в Министерстве финансов Украины и в Европейской комиссии (ЕК). "Привлеченные средства помогут своевременно и в полном объеме профинансировать приоритетные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета", – сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Он уточнил, что следующий транш в размере 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования Украина может получить уже в апреле. Перечисление средств состоится по результатам внедрения реформ и положительной оценки Еврокомиссии. Речь идет о реформах в таких сферах:

управление государственными финансами;

борьба с коррупцией;

развитие бизнес-среды и т.д.

В ЕК добавили, что средства помогут Украине финансировать функционирование государства. В частности выплачивать зарплаты госслужащим и предоставлять гражданам основные государственные услуги. На военные цели эти деньги не идут.

"Этот платеж в виде промежуточного финансирования имеет решающее значение для того, чтобы помочь Украине сохранить функционирование государства... Украина также предоставила План для Ukraine Facility.... Он показывает, как Украина может вернуться к быстрому росту и начать восстанавливать потери, вызванные войной. С его помощью Украина заложила прочный фундамент для поддержки со стороны ЕС вплоть до конца 2027 года", – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Как уточнили в Министерстве экономики Украины, план представляет из себя технический документ, необходимый для реализации программы финансовой поддержки от ЕС. В общей сложности он включает более 150 индикаторов по 69 направлениям реформ, выполнение которых запланировано на период до 2027 года. В частности, в плане прописано продолжение и усиление программ по развитию инфраструктуры, разминированию, возобновляемой энергетике, поддержке малого и среднего предпринимательства и т.д.

Общая сумма финансирования в рамках Ukraine Facility составляет 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Из них 38,27 млрд евро будет направлено на поддержку бюджета, 6,97 млрд евро – на инвестиционный фонд и 4,76 млрд евро – на техническую и административную поддержку.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время финансовая помощь от США для Украины задерживается. В Конгрессе и Палате представителей США республиканцы уже предлагают предоставить по крайней мере часть пакета помощи Украине в виде кредита, хотя предполагалось что финансирование будет осуществлено на грантовой основе, без необходимости возвращать деньги.

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