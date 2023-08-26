Украина подошла к созданию морских коридоров комплексно и креативно, – военный эксперт

Механизм создания временных морских коридоров для прохождения кораблей, который разработало Министерство инфраструктуры, очень продуман и креативен, ведь параллельно с построением этих коридоров мы обратились за поддержкой к международным организациям и настояли на максимальной прозрачности их прохождения.

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Об этом рассказал руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", бывший военный моряк Павел Лакийчук.

"Украина комплексно подошла, и это достаточно продуманный шаг с этими коридорами. Во-первых, мы предоставляем страховые гарантии как государство Украины для судов, которые ходят по этим коридорам. Во-вторых, очень меткое и креативное было объяснение спикера Военно-Морских Сил Украины: он заявил, что да, действительно, это рискованно, но наша сила - в прозрачности и освещенности этой ситуации. На все корабли и суда, которые будут выходить из украинских портов в эти коридоры, устанавливается аппаратура видеофиксации, внутренняя и внешняя, грубо говоря, должно подсветить, все ли было нормально, или какая-то хитрая рыжая морда окровавленная пыталась помешать этим действиям", - объяснил Лакийчук.

По его словам, когда движение судна демонстрируется онлайн, даже российские моряки начнут задумываться, стоит ли идти на очередное преступление, которое фиксируется здесь и сейчас, и все его видят. Тем более когда функционирование коридоров обеспечивается международными партнерами.

"Эти временные коридоры созданы фактически под водами западной части Черного моря. Ведь если в международных водах за акт пиратства никто и не отвечает, то в чьих-то территориальных водах такая акция - это собственно агрессия против государства, в чьем территориальном море это происходит. Это преступление и требует соответствующего ответа. Поэтому Украина обратилась к нашим румынским и болгарским партнерам по поводу функционирования таких прибрежных коридоров на постоянной основе", - подчеркнул Лакийчук.

Он акцентировал: обеспечить безопасность судоходства в Черном море для всех грузов возможно, и Международное сообщество знает варианты – например, проход судов по Аденскому заливу, где ведутся операции и Североатлантического альянса, и Европейского Союза. И здесь вопрос только в том, готовы ли наши партнеры по Черному морю взять на себя такой шаг.

Как известно, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что украинское правительство работает над возобновлением работы черноморских коридоров для экспорта украинского зерна и другой продукции.