Украина отдает древесину за военную помощь? По сетям распространяется российская пропаганда

По Украине распространяется фейк о якобы передаче древесины союзникам в обмен на военную помощь. На самом деле никакого такого документа не существует – это выдумка российской пропаганды, направленная на подрыв доверия к государству и его партнерам.

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Об этом пишет Центр противодействия дезинформации (ЦПД). На этот раз мишенью стало Государственное агентство лесных ресурсов Украины, от имени которого фейкометы распространили сфальсифицированный документ.

В "письме" говорится о якобы передаче украинской древесины иностранным союзникам в обмен на военную помощь. Центр противодействия дезинформации официально опроверг эту информацию, назвав ее фейковой и элементом информационно-психологической операции РФ. Сфабрикованное "письмо" имеет ряд признаков подделки:

оно не зарегистрировано в Департаменте обеспечения документооборота при Кабмине , как того требует официальная процедура;

, как того требует официальная процедура; в тексте допущены грубые орфографические ошибки , что нетипично для государственных документов.

, что нетипично для государственных документов. стиль изложения не соответствует официально-деловому языку;

"подписантом" является лицо, не имеющее никаких полномочий для утверждения подобных инициатив;

для утверждения подобных инициатив; Названия территориальных управлений не совпадают с реально существующими подразделениями Гослесагентства.

Фейк является типичным примером информационного вброса, цель которого посеять недоверие к государству, возмутить общественное мнение и дискредитировать международную поддержку Украины. Россия регулярно запускает фейковые кампании, направленные на подрыв морального состояния украинцев и уменьшение доверия к государственным институтам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, очередную информационную атаку со стороны России разоблачил ЦПД при СНБО Украины. Пропагандистские Telegram-каналы распространили выдумку о том, что в Сумах якобы детям предлагают собирать дроны за деньги.

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