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Украина отдает древесину за военную помощь? По сетям распространяется российская пропаганда

Дарина Герцева
Mакроэкономика
1 минута
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Украина не отдает природные ресурсы за военную помощь

По Украине распространяется фейк о якобы передаче древесины союзникам в обмен на военную помощь. На самом деле никакого такого документа не существует – это выдумка российской пропаганды, направленная на подрыв доверия к государству и его партнерам.

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Об этом пишет Центр противодействия дезинформации (ЦПД). На этот раз мишенью стало Государственное агентство лесных ресурсов Украины, от имени которого фейкометы распространили сфальсифицированный документ.

Украина не отдает природные ресурсы за военную помощь

В "письме" говорится о якобы передаче украинской древесины иностранным союзникам в обмен на военную помощь. Центр противодействия дезинформации официально опроверг эту информацию, назвав ее фейковой и элементом информационно-психологической операции РФ. Сфабрикованное "письмо" имеет ряд признаков подделки:

  • оно не зарегистрировано в Департаменте обеспечения документооборота при Кабмине, как того требует официальная процедура;
  • в тексте допущены грубые орфографические ошибки, что нетипично для государственных документов.
  • стиль изложения не соответствует официально-деловому языку;
  • "подписантом" является лицо, не имеющее никаких полномочий для утверждения подобных инициатив;
  • Названия территориальных управлений не совпадают с реально существующими подразделениями Гослесагентства.

Фейк является типичным примером информационного вброса, цель которого посеять недоверие к государству, возмутить общественное мнение и дискредитировать международную поддержку Украины. Россия регулярно запускает фейковые кампании, направленные на подрыв морального состояния украинцев и уменьшение доверия к государственным институтам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, очередную информационную атаку со стороны России разоблачил ЦПД при СНБО Украины. Пропагандистские Telegram-каналы распространили выдумку о том, что в Сумах якобы детям предлагают собирать дроны за деньги.

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