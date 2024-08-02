Украина объявила частичный мораторий на выплату внешнего долга: сколько сэкономим

Правительство Украины ввело временный мораторий на выплаты по еврооблигациям. Среди прочего это позволит реструктуризировать долг бывшего Укравтодора на $700 млн, а также проценты от этой суммы.

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Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета Министров № 865 "Об осуществлении в 2024 году сделок с государственным долгом и гарантированным государством долгом", которое опубликовали 31 июля на правительственном портале.

"В связи с осуществлением сделок с государственным долгом по облигациям внешних государственных займов 2018 первой серии временно остановить с 1 августа 2024 осуществления платежей по долговым обязательствам государства... на срок, установленный статьей 1 закона Украины "Об особенностях осуществления сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом и государственными деривативами", – говорится в постановлении.

Ранее на этой неделе президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект №11396, позволяющий приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября. Таким образом, Кабмин воспользовался этим правом.

Это решение позволило перевести гарантированный государством долг бывшего Укравтодора в периметр госдолга и поручить осуществить его реструктуризацию. Речь идет о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму $700 млн, а также процентах.

Агентство восстановления – правопреемник "Укравтодора" – самостоятельно организовать реструктуризацию было не в состоянии. По словам председателя Комитета Верховной Рады по бюджету Росколаны Подласы ("Слуга народа"), это создало прямой риск для государственного бюджета.

Также в постановлении говорится о поручении Министерству финансов осуществить размещение (эмиссию) облигаций внешних государственных заимствований Украины в 2024 году в соответствии с согласованными условиями, предусматривающими выплаты кредиторам за согласие на сумму до $246 млн. Кроме того, Кабмин уполномочил министра финансов Сергея Марченко заключить договоры и подписать другие документы, связанные с осуществлением сделок с государственным долгом и сделки по переводу.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Украине удалось добиться принципиального соглашения с кредиторами по реструктуризации госдолга на 20 млрд долларов к 2029 году. Это означает, что в августе Украине удастся избежать дефолта, а в ближайшие годы – сэкономить миллиарды долларов. Эксперты отмечают: такое соглашение не только уволит средства на неотложные нужды Украины, но и повысит его репутацию как заемщика.

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