Военным и их семьям переписали правила получения выплат: что изменилось и как работает

В Украине обновили порядок выплаты единовременной денежной помощи военным и их семьям, теперь выплаты начисляются от даты составления актовой записи о смерти или внесения изменений в нее в случаях поздней идентификации. Кроме того, Минобороны получило право самостоятельно регулировать порядок помощи в условиях военного положения для более быстрого реагирования и минимизации задержек.

Видео дня

Об этом пишет Министерство обороны Украины. Цель обновления - сделать механизм назначения и выплат более понятным, справедливым и чувствительным к условиям военного времени.

Теперь, если военный умер в течение года после увольнения вследствие ранения, контузии, увечья или болезни, связанной со службой, выплата назначается с даты составления актовой записи о смерти. Ранее отсчет шел от даты смерти в свидетельстве, что создавало путаницу. Такой же подход распространяется на резервистов и военнообязанных.

В случаях, когда личность погибшего удалось идентифицировать лишь со временем, помощь теперь начисляется от даты внесения изменений в акт о смерти. Это решает проблему семей, которые месяцами не могли доказать факт гибели из-за отсутствия юридического подтверждения.

Если военный определенное время считался пропавшим без вести, а затем был официально признан погибшим, право на помощь возникает с момента, когда составлена актовая запись о смерти. Это позволяет избежать спорных ситуаций и ускорить процесс получения средств.

Нововведение дает государственным органам, в частности Минобороны, право самостоятельно определять порядок выплат помощи в случае гибели военного в условиях военного положения. Это возможно по согласованию с Минфином и Минэкономики. Решение позволит реагировать быстрее и уменьшить количество задержек.

Реформа не только упрощает юридические процедуры, но и учитывает специфику войны, ведь тяжелые случаи, когда нет документов, когда смерть зафиксирована с задержкой или человек пропал без вести. Семьи погибших воинов получат четкие правила и реальные механизмы помощи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 апреля 2025 года украинцы с инвалидностью, которые не проходили переосвидетельствование с 2022 года, обязаны пройти новое медицинское оценивание, иначе могут потерять статус инвалидности и выплаты. Обязательство касается прежде всего мужчин 25-60 лет со второй или третьей группой, а для остальных дедлайн - 1 апреля 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!