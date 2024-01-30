Украина заметно улучшила позиции в мировом рейтинге коррупции: какое теперь место
Украина продемонстрировала один из лучших в мире результатов роста по борьбе с коррупцией в 2023 году. В обновлоенном Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index – CPI) страна набрала 3 бала – и теперь ее результат составляет 36 баллов. Это позволило ей подняться на 14 мест – со 116-го на 104-е из 180.
Об этом сообщили в Transparency International Ukraine (TI). Тем не менее, отмечается, наряду с одним из лучших темпов роста, Украина:
- "стала одной из 17 стран в нынешнем CPI, продемонстрировавших свой лучший показатель за все время";
- за последние 10 лет добавила в общей сложности 11 баллов.
"36 баллов из 100 возможных получила Украина в Индексе восприятия коррупции за 2023 год. Теперь наша страна занимает 104 место среди 180 стран", – говориться в сообщении.
Что это все значит
Как объяснили в TI, Индекс оценивает восприятие коррупции только в государственном секторе. При этом ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге – чем их больше, тем лучше в стране с противодействию коррупции. Так:
- 0 баллов означает, что коррупция фактически подменяет собой государство;
- 100 баллов свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует.
"Украина продемонстрировала неплохой результат в этом году и прогрессивную динамику за 10 лет. Сейчас мы уже росли до показателей стран-кандидатов в ЕС. Но нам все еще нужно очень много работать, чтобы догнать показатели стран ЕС", – подчеркнули там.
Как считают рейтинг
При составлении рейтинга учитывается восприятие коррупции в публичном секторе экспертами. В частности, во внимание берутся:
- взяточничество;
- хищение публичных средств;
- кумовство на государственной службе;
- захват государства;
- способность правительства внедрять механизмы обеспечения доброчестности;
- эффективное преследование коррупционеров;
- чрезмерная бюрократия;
- наличие законов о раскрытии финансовой информации, предотвращении конфликта интересов и доступе к информации;
- обеспечение защиты разоблачителей, журналистов и следователей.
Что с коррупцией у других кандидатов в ЕС
Среди 9 стран-кандидатов в ЕС Украина занимает 6 место. Лучший показатель у Грузии – 49 место и 53 балла. Худший – у Турции, 115 место и 34 балла.
При этом у обеих этих стран дела ухудшились. Так:
- Грузия потеряла 3 балла;
- Турция – 2.
Остальные же страны продемонстрировали рост – в пределах 1-3 баллов. Исключением стала Сербия, которая осталась при своих 36 баллах и вместе с Украиной занимает 104 место в мировом рейтинге.
Где коррупции почти нет
Возглавляет же список Дания с 90 баллами. За ней следуют:
- Финляндия – 87 баллов;
- Новая Зеландия – 85;
- Норвегия – 84.
Самые коррумпированные страны
Наибольшие же проблемы с коррупцией у Сомали – 11 баллов и последнее, 180-е, место. Близко к этой стране – с показателем в 13 баллов – расположились:
- Венесуэла;
- Сирия;
- Южный Судан.
Как сообщал OBOZ.UA, Киев стал одним из самых дешевых городов в мире. В мировом рейтинге он занял 300-е место из 362-х, а в европейском – 158-е из 173-х.
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