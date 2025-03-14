Украина хочет получить все замороженные активы Кремля: почему это принципиальный вопрос

Украина намерена добиваться полной конфискации российских замороженных активов – в 2022 году страны "Большой семерки" (G7) заморозили около 300 млрд евро активов Центробанка РФ. Принципиальность этого вопроса объясняется тем, что эти активы должны стать основным источником восстановления страны. В то же время, Украина уже получает средства за счет замороженных активов России.

Видео дня

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что, в частности:

на прошлой неделе (3-9 марта) Украина получила 752 млн фунтов от Великобритании (40,39 млрд грн по актуальному курсу НБУ);

13 марта – 2,5 млрд канадских долларов от Канады (72,1 млрд грн).

"Одним из приоритетов на этот год остается работа над созданием механизма конфискации российских замороженных активов. Работа по конфискации активов ведется не только за границей, но и в Украине. Десятки миллиардов гривен подсанкционных лиц, российских банков и компаний уже направлены правительством на восстановление и защиту нашего государства", – говорится в сообщении.

В то же время, отметил премьер, Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) продаст конфискованные судом военные облигации российской компании "Роял Пей Юроп" на общую сумму около 1,8 лрд грн. Эти средства будут:

перечислены в бюджет;

после – направлены в Фонд восстановления "Украины".

"Это стало возможным благодаря новому механизму управления санкционными активами, арестованным в рамках уголовных производств. Он разрешает АРМА по согласованию с Кабинетом министров продавать военные облигации, закупленные за счет арестованных средств, и направлять полученные средства в государственный бюджет", – рассказали в самом агентстве.

Там также напомнили, что ранее уже направляли средства компании Роял Пэй Юроп в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии от управления арестованными активами. Сумма составила более 423 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Украине расширили список категорий, по которым украинцы могут подавать заявления в Международный реестр убытков и требовать от России компенсацию за ущерб, причиненный войной. Теперь заявления будут регистрировать в связи, в частности, с повреждением или уничтожением нежилого недвижимого имущества, а также принудительным трудом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!