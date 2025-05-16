Украина готовится к переговорам с ЕС о "торговом безвизе": на кону миллиарды евро ежегодно

Украинское правительство стремится до 5 июня договориться о новых автономных торговых правилах для Украины после завершения действия "торгового безвиза". И Украине предлагают переходный период, который может нанести украинскому бюджету убытки 3,5 млрд евро в год.

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Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Кабмин уже начал переговоры с Европейской комиссией. "До 5 июня мы рассчитываем договориться об определенном переходном варианте безвизовой торговли с ЕС до момента завершения переговоров и внесения изменений в статью 29 (4) Соглашения об ассоциации с Украиной", – отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что в течение трех недель (прошлой, и этой, и следующей) министерства экономики, аграрной политики, иностранных дел будут в переговорах с Еврокомиссией относительно автономных торговых правил (АТМ) для Украины. Также глава правительства напомнил, что 5 июня является для Украины плановой датой, до которой действует "торговый безвиз".

Когда вводились АТМ в прошлом году, правительство подписало с Еврокомиссией договоренность о внесении изменений в статью 29 Соглашения об ассоциации, где торговые преференции для Украины должны были быть закреплены на все время действия соглашения. Но пока Еврокомиссия не начала эту работу.

По данным председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева ("Слуга народа") Украине могут предложить крайне невыгодные условия переходного периода. В частности:

годовые квоты беспошлинных поставок хотят разделить на 12 месячных квот – это позволит "счетчику" беспошлинных поставок включаться ежемесячно;

– это позволит "счетчику" беспошлинных поставок включаться ежемесячно; сократить квоты – больше всего это затронет кукурузу (с 11,2 млн тонн до 650 тыс. тонн), сахар (более чем вдвое), мед и мясо птицы.

"По экспертным оценкам, новые условия торговли после завершения "экономического безвиза" могут стоить нам 3,5 млрд евро в годовом измерении. Довольно ощутимый удар – в 2025 году весь месячный товарный экспорт составляет в среднем 2,9 млрд евро, и компенсировать такие потери аграрного экспорта на других рынках практически нереально", – подчеркнул нардеп.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 8 мая Европейский парламент утвердил продление беспошлинного импорта стали из Украины до июня 2028 года. Срок такого "безвиза" тоже заканчивался в июне-2025.

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