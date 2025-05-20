Украина готовится к изменениям в торговле с ЕС: что будет после 6 июня и какие последствия это будет иметь

Украина может с 6 июня вернуться к довоенным условиям торговли с ЕС (Европейский Союз), что означает восстановление пошлин и квот на ряд аграрных товаров. По словам экспертов, это не приведет к пошлинам для промышленности, но серьезно затронет чувствительные экспортные позиции, в частности сахар, кукурузу, мясо птицы и мед.

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Об этом рассказал торговый представитель Украины Тарас Качка на конференции "Торговые войны: искусство защиты". 6 июня 2025 года завершается действие автономных торговых мер (АТМ) Европейского Союза, которые с 2022 года позволяли украинским товарам свободно попадать на европейских рынок без пошлин, квот и других ограничений.

Утка признает, что худший сценарий - это возвращение к довоенному режиму свободной торговли, который предусматривает ограниченные квоты и частичное налогообложение ключевых украинских экспортных товаров. АТМ были введены в ответ на полномасштабную войну и экономический кризис в Украине.

Они временно отменили все пошлины и квоты на украинский экспорт в ЕС. Их действие уже дважды продлевалось, но сейчас приближается плановый срок завершения. В случае их отмены возможен переход к:

старым квотам , которые значительно ограничивают поставки;

, которые значительно ограничивают поставки; новым "переходным мерам", которые Еврокомиссия предлагает для регулирования импорта, с разделением годовых квот на 12 месяцев.

Украинские экспортеры, в частности аграрии, уже выражают беспокойство. По оценкам правительства, такие новые правила могут стоить Украине до 3,5 млрд евро в год в виде потерь доходов от экспорта.

К тому же, разделение годовой квоты на месячные создаст дополнительную нестабильность для бизнеса. Экспортеры, которые работают с продукцией короткого цикла - например свежее мясо или сахар, - могут просто потерять европейский рынок из-за логистических ограничений.

Европейская комиссия и правительство Украины ведут переговоры об альтернативах. Утка выразил надежду, что даже в случае возвращения к довоенным условиям, не будет "фактических изменений" в доступе украинских товаров в ЕС. Но переговоры по пересмотру статьи 29 Соглашения об ассоциации, которая предусматривает Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA), пока буксуют.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, ранее подтверждал, что государство стремится достичь компромиссного решения до 5 июня, чтобы избежать торгового шока. В то же время некоторые страны ЕС, например Польша, давят на Брюссель, требуя защиты интересов собственных фермеров.

По словам Качки, даже довоенный режим торговли не является катастрофой, для промышленных товаров пошлины не предусмотрены, а по большинству аграрной продукции - сохраняется относительная либерализация . Однако автономные меры были особенно важным для транзитной логистики, когда украинские порты не работали. Сейчас порты снова функционируют, и эта функция АТМ потеряла актуальность.

Комиссар Европарламента Бернд Ланге ранее признал, что процесс затянулся и вызывает беспокойство. Дискуссии по новым условиям могут продолжаться до октября, а пока Украина стремится хотя бы временно сохранить действующий торговый режим.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за санкций, высоких ставок и дефицита импорта агросектор России стремительно деградирует, техника дорожает и становится недоступной. Промышленность не справляется с вызовами, а фермеры остаются без ресурсов для обновления.

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