Украина готова к экспорту оружия: FT выяснил, что именно могут продавать за границу

Украина рассматривает возможность упразднения запрета на экспорт беспилотников, что позволит производителям привлекать средства и поддерживать армию в условиях ограниченных государственных ресурсов. Экспорт дронов может принести до 20 миллиардов долларов, что поможет наполнить бюджет и расширить оборонную промышленность.

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Об этом пишет Financial Times. Официальные лица, в частности, народный депутат Александр Мариковский, утверждают, что экспорт украинских беспилотников способен принести государству до 20 миллиардов долларов, что поможет увеличить производство и поддержать экономику во время войны.

Украинские производители беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обладают огромным потенциалом на международном рынке. Экспорт беспилотников позволит производителям привлекать инвестиции для дальнейшего развития и модернизации производства, что необходимо для поддержки украинской армии. С начала полномасштабного вторжения России в Украину спрос на дроны для военных целей вырос многократно. БПЛА используются для разведки, ударов по целям и прикрытию военных подразделений на поле боя.

Однако ресурсы государства ограничены, и не все потребности армии могут быть удовлетворены внутренним финансированием. По данным Дмитрия Хасапова, руководителя компании "Укрспецсистемы", украинские войска сталкиваются с "колоссальным дефицитом беспилотников". При этом государственные контракты не покрывают существующие производственные мощности, а ограниченный бюджет на оборонную сферу значительно усложняет ситуацию.

Украинские компании, специализирующиеся на производстве дронов, сталкиваются с рядом проблем. Одной из главных является нехватка финансирования для исследования и разработки новых технологий. Как отмечают представители компании Roboneers, цена тендеров на государственные контракты часто покрывает только затраты на производство, а инвестиции в тестирование новых решений компании вынуждены покрывать самостоятельно.

Также стоит вопрос стандартизации. Десятки разных типов дронов, используемых украинской армией, работают на разном программном обеспечении, что создает технические трудности и усложняет логистику. Юрий Касиянов, ведущий эксперт по беспилотникам, описал ситуацию как "зоопарк беспилотников", отмечая необходимость лучшего планирования и стандартизации.

После начала войны в 2022 году Украина ввела запрет на экспорт военной продукции, включая беспилотников, чтобы сосредоточить ресурсы на обеспечении армии. Однако со временем стало очевидно, что финансовых ресурсов государства недостаточно для удовлетворения растущих потребностей армии и развития оборонной промышленности. Экспорт беспилотников мог бы помочь не только получить необходимые средства, но привлечь иностранных инвесторов, что позволит увеличить производственные мощности.

По словам Мариковского, экспорт может принести Украине до 20 миллиардов долларов – сумма, которая станет важным источником финансирования для развития индустрии и военных нужд. Этот шаг также поможет избежать рисков оттока мозгов и потери уже начали наблюдаться налоговых поступлений, поскольку некоторые компании, в частности "Укрспецсистемы", вынуждены производить свою продукцию за рубежом из-за экспортных ограничений.

Снятие запрета на экспорт может стать важным шагом для международного сотрудничества в области оборонных технологий. Некоторые западные компании, такие как MyDefence уже открыли производственные мощности в Украине, чтобы поддержать местную оборонную промышленность и опередить российские технологические достижения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в январе-сентябре этого года Украина продала своих товаров на $30,7 млрд. Важнейшими для экономики потребителями украинского экспорта в 2024 году стали Польша, Испания и Германия.

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