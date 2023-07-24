"Угрожали депортацией": что грозит украинцам при трудоустройстве в Польше и что стоит знать

Украинцы в Польше становятся жертвами мошеннических схем при трудоустройстве. Предлагают работу без официального оформления, что может грозить депортацией.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Мне говорили о штрафах уже когда я работала, не до трудоустройства. Но называли какие-то маленькие суммы. А потом, когда все добавили, мне оставили вот только эти 22 тыс. грн. То есть платили почти половину обещанной суммы еще и угрожали депортацией, если я буду много спорить и жаловаться. Потому что работала же я нелегально, значит, налоги не платила. Мне сказали, что это и я виновата", – жалуется украинка Юлия.

Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, рассказывает OBOZREVATEL: в Польше крупные предприятия не берут людей напрямую, они ищут работников через агентства труда. И это единственно возможный легальный способ найти работу, если речь идет о крупном предприятии.

"Если же работодатель предоставляет не те условия, которые обещал, следует обратиться в агентство, которое вас трудоустроило. В защиту придут специалисты по рекрутации, а в некоторых случаях даже юристы. Вам предоставят новую работу, если вас не устраивают условия. В общем, польские работодатели конкурируют между собой за работников из Украины, поэтому пытаются предоставить как лучшую зарплату, так и условия труда", – поясняет она.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник добавляет: во всех странах есть работодатели, которые обманывают сотрудников. И Польша здесь не исключение. Летом увеличился спрос на украинцев на польском рынке труда, стало больше вакансий, также на рынке есть и мошеннические предложения о работе.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие зарплаты предлагают украинцам в Норвегии. Украинцы имеют право трудоустроиться в одной из самых богатых стран мира.

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