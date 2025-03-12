Минимальный оклад – 30 280 грн: зарплаты украинских полицейских хотят устанавливать по-новому

Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект №6506-1 об осовременивании размера денежного довольствия полицейских – в частности, установления служебного оклада в не менее 30 280 грн. Документ предусматривает определение этого обеспечения в зависимости от ряда параметров. В частности, должности, специального звания, срока службы в полиции, интенсивности и условий службы, квалификации, наличия ученой степени и/или ученого звания.

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". Отмечается: законопроект был зарегистрирован еще в январе 2022 года, "и с тех пор пылился в парламенте".

Авторами документа является ряд нардепов. Среди них – Александр Федиенко, Александр Качура (оба – "Слуга народа"), Марьяна Безуглая (внефракционная) и пр.

Согласно документу, по данным аналитиков, должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года. "На 2025 год прожиточный минимум составляет 3 028 грн. То есть должностной оклад должен быть не менее 30 280 грн. Однако, как правило, законом о госбюджете устанавливаются ограничения для некоторых органов", – говорится в документе.

При этом подчеркивается: проект предусматривает, что полицейским будет выплачиватся ежемесячная надбавка за выслугу лет (срок службы). В частности:

при наличии стажа службы в полиции от одного до 2 лет – 5%;

от 2 до 4 лет – 10%;

от 4 до 7 лет – 15%;

от 10 до 13 лет – 20%;

от 13 до 19 лет до 25 лет – 45%;

свыше 25 лет – 50% должностного оклада.

Кроме того, отмечается, за полицейскими, временно проходящими службу за пределами Украины, сохраняется выплата денежного довольствия в национальной валюте. А кроме того, будет выплачиватся "вознаграждение в иностранной валюте по нормам и в порядке, определяемых правительством".

"Полицейские, командированные в другие органы государственной власти, учреждения, организации и прикомандированные, получают денежное довольствие, учитывая должностной оклад по должности, которую они занимают в органе, учреждении или организации, в которую они командированы. А также другие виды денежного довольствия, определенные законом", – говорится в материале.

В целом же, подчеркивается, денежное довольствие полицейских предлагается рассчитывать на основании ряда параметров. В частности:

должностного оклада;

доплаты за специальное звание;

надбавки за выслугу лет;

доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;

доплаты за ученую степень и/или ученое звание;

премии (размер которой в случае ее установления не может превышать 30% должностного оклада).

"Как указано в проекте, денежное довольствие полицейских должно обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения ими служебных обязанностей с учетом характера, интенсивности и опасности работы, обеспечивать отбор в полицию квалифицированных кадров, стимулировать достижения высоких результатов в служебной деятельности, компенсировать физические и интеллектуальные затраты работников полиции", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине вводят надбавку к зарплате за знание английского языка – 10% к от должностного оклада. Впрочем, не для всех – надбавка предусмотрена для отдельных категорий. В частности, для военнослужащих-контрактников, глав местных госадминистраций и их заместителей, полицейских (средний и высший состав Нацполиции), прокуроров и пр.

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