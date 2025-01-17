Росстат будет "рисовать" удобную для Путина инфляцию: в РФ хитро меняют методику расчета роста цен

Российская служба государственной статистики (Росстат) изменит методику подсчета инфляции. Это позволит властям РФ скрывать реальные данные о росте цен в стране. Решение приняли после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин потребовал "замедлить рост цен".

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Так, по данным российских СМИ, с 2025 года в стране-агрессоре изменят потребительскую корзину, на основе которой и рассчитывается показатель инфляции. В частности, в оценке роста цен больше не будут учитывать подорожание таких категорий:

цены на авиабилеты;

цены на комбинированные анальгетики;

стоимость некоторых других медпрепаратов и поливитаминов.

Показательно, что именно эти товары входили в число наиболее подорожавших в 2024 году. Так, цена билета на самолет (эконом-класс) по состоянию на начало декабря подскочила на 16%, препарат "Аллолхол" стал дороже на 11,5%, а цены на поливитамины взлетели на 22%.

Такую смену методики Росстат инициировал всего через несколько недель после того, как Путин в ходе своей "Прямой линии" назвал замедление роста цен одной из главных задач властей на 2025 год. Темпы инфляции оказались самой болезненной темой для Кремля в прошлом году.

"В сфере экономики (главное) – это стабилизация инфляции, чтобы у нас не было никаких витков, скачков, чтобы у нас продолжался экономический рост", – заявлял Путин 26 декабря. А неделей ранее диктатор называл рост цен в РФ "тревожной тенденцией" и "проблемой".

Инфляция в России уже разогналась до рекордного уровня с момента полномасштабного вторжения агрессора в Украину. В 2024 году показатель вырос до 9,5% против 7,4% годом ранее, при этом рост цен на продукты достиг 11,05% и стал самым высоким за 9 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, во время "Прямой линии" в конце 2024 года российский диктатор Владимир Путин показал непристойный жест средним пальцем, когда извинялся перед россиянами за утверждение о росте их зарплат. Путину пришлось признать, что зарплаты увеличиваются не у всех жителей РФ, после того, как ему пожаловались на безудержный рост цен в стране.

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