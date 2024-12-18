В Дії появился новый документ для пенсионеров: как его добавить и пользоваться
Теперь украинцы могут оформлять пенсионные удостоверения в электронном формате, которые будут доступны в приложении Дія. Для этого нужно подать заявку онлайн через вебпортал Пенсионного фонда, используя пенсионную запись и номер налогоплательщика.
Об этом сообщили в Дії. "Пенсионное удостоверение в приложении, а не в кармане", – говорится в сообщении.
Как оформить электронное пенсионное удостоверение
Для подачи заявки на электронное удостоверение необходимо воспользоваться веб-порталом Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать онлайн, что значительно экономит время. Что понадобится:
- пенсионная запись в Реестре застрахованных лиц;
- номер налогоплательщика.
Когда удостоверение будет готово, оно автоматически появится в вашем приложении. В зависимости от типа пенсионного обеспечения процесс интеграции документа в Дію может отличаться:
- пенсионное по возрасту подтянется автоматически;
- пенсионное по инвалидности, потере кормильца или выслугу лет нужно добавить собственноручно. Для этого нужно:
- в приложении перейти в раздел с документами;
- выбрать "Добавить документ";
- найти пункт "Пенсионное удостоверение" и следовать инструкциям.
Отказ от бумажных аналогов в пенсионном обеспечении – это очередной шаг к удобству и современности. Теперь нет нужды носить удостоверение с собой, ведь оно всегда будет доступно в вашем смартфоне. Это нововведение имеет сразу несколько преимуществ:
- скорость оформления: благодаря электронному формату документы обрабатываются гораздо быстрее бумажных;
- удобство: больше не нужно посещать госучреждения – все можно сделать онлайн;
- безопасность: электронное удостоверение невозможно потерять или повредить как бумажный вариант;
- доступность: все документы хранятся в одном приложении, что облегчает их использование в повседневной жизни.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы отныне смогут быстро сообщать о проблемах со связью, таких как отсутствие сигнала, невозможность позвонить по телефону или отправить сообщение, через мобильное приложение Дія. Новая возможность позволит оперативно выявлять сбои в сети, а регулятор связи сможет быстро реагировать на ситуацию.
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