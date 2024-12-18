В Дії появился новый документ для пенсионеров: как его добавить и пользоваться

Теперь украинцы могут оформлять пенсионные удостоверения в электронном формате, которые будут доступны в приложении Дія. Для этого нужно подать заявку онлайн через вебпортал Пенсионного фонда, используя пенсионную запись и номер налогоплательщика.

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Об этом сообщили в Дії. "Пенсионное удостоверение в приложении, а не в кармане", – говорится в сообщении.

Как оформить электронное пенсионное удостоверение

Для подачи заявки на электронное удостоверение необходимо воспользоваться веб-порталом Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать онлайн, что значительно экономит время. Что понадобится:

пенсионная запись в Реестре застрахованных лиц;

номер налогоплательщика.

Когда удостоверение будет готово, оно автоматически появится в вашем приложении. В зависимости от типа пенсионного обеспечения процесс интеграции документа в Дію может отличаться:

пенсионное по возрасту подтянется автоматически;

подтянется автоматически; пенсионное по инвалидности, потере кормильца или выслугу лет нужно добавить собственноручно. Для этого нужно:

нужно добавить собственноручно. Для этого нужно: в приложении перейти в раздел с документами;

выбрать "Добавить документ";

найти пункт "Пенсионное удостоверение" и следовать инструкциям.

Отказ от бумажных аналогов в пенсионном обеспечении – это очередной шаг к удобству и современности. Теперь нет нужды носить удостоверение с собой, ведь оно всегда будет доступно в вашем смартфоне. Это нововведение имеет сразу несколько преимуществ:

скорость оформления: благодаря электронному формату документы обрабатываются гораздо быстрее бумажных;

благодаря электронному формату документы обрабатываются гораздо быстрее бумажных; удобство: больше не нужно посещать госучреждения – все можно сделать онлайн;

безопасность: электронное удостоверение невозможно потерять или повредить как бумажный вариант;

электронное удостоверение невозможно потерять или повредить как бумажный вариант; доступность: все документы хранятся в одном приложении, что облегчает их использование в повседневной жизни.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы отныне смогут быстро сообщать о проблемах со связью, таких как отсутствие сигнала, невозможность позвонить по телефону или отправить сообщение, через мобильное приложение Дія. Новая возможность позволит оперативно выявлять сбои в сети, а регулятор связи сможет быстро реагировать на ситуацию.

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