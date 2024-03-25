Турция и Грузия планируют поставлять энергоносители в ЕС в обход России: ведут переговоры

Турция и Грузия договорились о совместной реализации проектов в энергетической сфере, в частности, по обеспечению работы систем передачи электроэнергии между странами в параллельном режиме, поставке энергоресурсов Центральной Азии и Южного Кавказа на европейский рынок. Речь идет о поставках энергоносителей в Евросоюз в обход России.

Об этом шла речь на встрече первого вице-премьер-министра, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром. Об этом сообщает грузинский телеканал 1tv.

На встрече обсуждались приоритетные направления сотрудничества стран в энергетической сфере. Было отмечено обеспечение работы систем передачи электроэнергии между Грузией и Турцией в параллельном режиме", – сообщили в Минэкономики Грузии.

Также отмечается, что обсуждались крупные инфраструктурные проекты в энергетической сфере, которые будут способствовать надежности энергетической системы Грузии, так и региональной торговли электроэнергией и увеличат возможности импорта, экспорта и транзита между соседними странами.

"Среди них была подчеркнута важность поставок энергетических ресурсов Центральной Азии и Южного Кавказа на европейский рынок... Стороны договорились приложить усилия, чтобы Грузия и Турция стали надежными поставщиками энергоресурсов в ЕС", - сообщило министерство.

Среди приоритетных направлений был назван проект Черноморского подводного кабеля, технико-экономическое обоснование которого продолжается.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Литва, Латвия, Эстония, Польша и Чехия выступили за введение запрета на ввоз зерна из России и Белоруссии на территорию содружества. С таким призывом министр указанных стран обратился в Европейскую комиссию, ранее предложившую ввести пошлину вместо полного эмбарго на российское зерно.

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