Цены на газ в Европе взлетят: экс-глава "Нафтогаза" объяснил последствия ударов Израиля по Ирану для Украины

Израильские удары по газовой инфраструктуре Ирана могут вызвать рост цен на газ в Европе. Из-за этого подорожание импортного газа неизбежно и для Украины, которая нуждается в 870 млн кубометров ежемесячно для подготовки к зиме.

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Такое мнение озвучил экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. По его словам, Израиль начал наносить беспилотные удары по ключевым газовым объектам Ирана, что может остановить экспорт иранского газа в Турцию.

Именно Турция в свою очередь перепродавала часть этого ресурса в Европейский Союз (ЕС), уменьшая зависимость ЕС от российского газа. Теперь, когда иранские поставки находятся под угрозой, Турция не имеет возможности компенсировать эти объемы за счет российского ресурса – оба турецких трубопровода уже работают почти на пределе мощности.

По словам Коболева, в краткосрочной перспективе Турция будет вынуждена либо уменьшить поставки газа в ЕС, либо увеличить закупки более дорогого сжиженного природного газа (СПГ). И то, и другое неизбежно подтолкнет цены на газ в Европе вверх. Если атаки Израиля продолжатся, часть российского газа может даже быть перенаправлена в Иран, что еще больше усложнит баланс поставок.

Из-за повреждения собственной газовой инфраструктуры в результате российских атак, Украина уже вынуждена активно импортировать газ из Европы. В мае, по данным Оператора ГТС Украины, импортировано 501 млн куб. м газа, в частности через Венгрию (54%), Польшу (33%) и Словакию (12%).

Для обеспечения потребностей и накопления запасов на зиму, нужно импортировать около 870 млн куб. м ежемесячно. На фоне прогнозируемого роста цен в ЕС, стоимость газа для Украины тоже неизбежно повысится, по крайней мере, если ситуация не стабилизируется в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские тариф на газ в июле составит 7,96 грн за кубометр для 98% населения. Цена установлена до конца апреля 2026-го.

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