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Блог | Трюк с ценами на лекарства: подешевела аскорбинка, а препараты для жизни подорожали
Лекарство подешевело?
Снизили цены на 100 наименований лекарства, но – трюк жизни – в списке преобладают аскорбинка во всех вкусах и физраствор в любых объемах.
А вот те препараты, без которых можно не выжить, подорожали: Глюкофаж и Роксера выросли в цене, чтобы каждый мог насладиться дорогой медициной.
Государственный контроль? Это настоящая монополия двух компаний, которые решают, стоит ли болеть.
Европейская реимбурсация? Забудьте – у нас компенсация не больше, чем вера в лучшее будущее.
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