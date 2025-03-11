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Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель MedOboz

Блог | Трюк с ценами на лекарства: подешевела аскорбинка, а препараты для жизни подорожали

Трюк с ценами на лекарства: подешевела аскорбинка, а препараты для жизни подорожали

Лекарство подешевело?

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Снизили цены на 100 наименований лекарства, но – трюк жизни – в списке преобладают аскорбинка во всех вкусах и физраствор в любых объемах.

А вот те препараты, без которых можно не выжить, подорожали: Глюкофаж и Роксера выросли в цене, чтобы каждый мог насладиться дорогой медициной.

Государственный контроль? Это настоящая монополия двух компаний, которые решают, стоит ли болеть.

Европейская реимбурсация? Забудьте – у нас компенсация не больше, чем вера в лучшее будущее.

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