"Треть банковского сектора РФ в убытках": глава НБУ рассказал, спасут ли Россию высокие цены на нефть

Рост цен на нефть негативно влияет на украинскую экономику и позволяет увеличить финансирование бюджета РФ. Однако вместе с тем санкционное давление эффективно работает и треть банковского сектора России уже находится в убытках.

Об этом глава НБУ Андрей Пышный заявил в интервью ZN. "Рост цен на нефть нас беспокоит и потому, что расширяет финансирование российского бюджета, и потому, что негативно влияет на украинскую экономику. Но санкционное давление все же работает. Треть банковского сектора РФ в убытках. Дефицит госбюджета РФ за первый квартал уже достиг годового размера", – пояснил Пышный.

Доверять официальным показателям и статистике, которую озвучивают в РФ, нельзя. Однако даже согласно официальным российским данным: экономический рост – около одного процента. Это едва ли не худший за последние годы показатель.

"Санкционное давление дает эффект – и его надо усиливать. Мы всегда выступали за то, чтобы вся банковская система РФ без исключений оказалась под санкциями. В 20-й санкционный пакет вошла большая часть предложений, сформированных, в частности, командой Национального банка. Мы продолжаем эту работу. Мы глубоко анализируем ситуацию, работаем над тем, чтобы это нашло свое отражение в санкциях, и Россия почувствовала еще больше боли, еще больше необратимых структурных изменений и разрушений. И, соответственно, вынуждена была прекратить эту агрессию, как говорит президент Украины, вынуждена была перейти к дипломатическому треку, который позволит Украине получить устойчивый и справедливый мир", – прокомментировал Пышный.

Напомним, как сообщало издание loomberg, высокие цены на нефть могут позволить правительству РФ отложить непопулярные фискальные решения до осени, обеспечивая спасательный круг для экономики, которая была на грани рецессии в первом квартале. Однако Москва опасается, что благоприятные условия могут оказаться кратковременными, и рассматривает возможность снижения порога цены на нефть для пополнения фонда со следующего года.

