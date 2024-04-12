"Транспортный безвиз" между Украиной и Черногорией: когда отменят ограничения в грузовых перевозках

Украина и Черногория договорились о "транспортном безвизе" для грузовых перевозок, который вступит в силу с 1 июня 2024 года. Это соглашение будет способствовать развитию торговых и транспортных связей между странами.

Об этом сообщает Министерство восстановления Украины. По словам замминистра Сергея Деркача, вскоре ожидается открытие первого регулярного маршрута из Киева в Будву.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины договорилось с Министерством транспорта и морских дел Черногории об освобождении от ограничений в грузовых перевозках между странами. Кроме того, обсуждаются:

возможность установления регулярных и нерегулярных автобусных маршрутов между государствами;

между государствами; возможности непаритетного выполнения пассажирских перевозок украинскими компаниями.

Согласование "транспортного безвиза" для грузоперевозок между Украиной и Черногорией является шагом к углублению и развитию торговых связей между странами. "Развитие сотрудничества в этой сфере может способствовать росту объемов торговли и повышению эффективности транспортной инфраструктуры обеих стран", – отмечают в министерстве.

Изменения в "транспортном безвизе" между Украиной и Молдовой

Накануне Европейская комиссия (ЕК) предложила изменения правил "транспортного безвиза" для Украины и Молдовы, чтобы усилить либерализацию грузовых перевозок. Это ответ на протесты польских перевозчиков, требовавших отмены "транспортного безвиза" для Украины.

Изменения включают условия обязательных документов для транспортных операторов и усиление контроля за их деятельностью. В то же время торговый обмен между Украиной и ЕС продолжает расти, в частности, увеличивается импорт автотранспортом из ЕС в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Министерство сельского хозяйства и развития села Польши убрало со своего сайта список украинских компаний-импортеров зерна. Глава министерства извинился перед украинскими компаниями, которые из-за этого понесли убытки.

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