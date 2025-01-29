Трампу помешали заморозить финансирование всех грантов за границей: на что продолжат выделять деньги

Замораживание грантовой поддержки программ за границей США не коснется ряда гуманитарных программ. При этом СМИ утверждают, что финансирование, выделяемое Украине через Госдепартамент, все же может быть отменено.

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Как сообщает Associated Press, государственный секретарь Марко Рубио внес ряд исключений в указ президента США Дональда Трампа. Средства на них продолжат выделять как минимум еще некоторое время.

Рубио распорядился продолжить финансирование гуманитарных программ, предоставляющих жизненно важные медикаменты, медицинские услуги, продукты питания, жилье и помощь в обеспечении прожиточного минимума. В то же время исключения не будут финансировать аборты, операции по смене пола или деятельность в направлении расширения разнообразия.

При этом в сообществе грантополучателей выразили надежду, что госсекретарь поможет продлить финансирование и других программ, в том числе помогающих беженцам, а также тяжелобольным и другим людям по всему миру. Это позволит уменьшить масштабы закрытия таких программ и увольнения их работников.

Президентская директива изначально не затрагивала чрезвычайные продовольственные программы и военную помощь Израилю и Египту. В то же время, как пишет New York Times, в указе Рубио не упоминается помощь, которую Госдепартамент выделял Украине.

Ранее конгрессмены от Демократической партии Грегори Микс и Лоис Франкель обратились к Марко Рубио с письмом, в котором заявили, что прекращение помощи подвергнет риску человеческие жизни. "Конгресс выделил и одобрил эти средства для использования, и наша конституционная обязанность – убедиться, что эти средства будут потрачены по назначению", – написали они.

Другие критики решения Трампа уверены, что в долгосрочной перспективе это навредит стратегическим интересам США. Иностранная помощь давно используется для укрепления позиций США за рубежом, при этом ее размеры несравнимо меньше военных расходов. К тому же в последние годы Китай тоже пытается усилить свое присутствие на международной арене при помощи проектов развития, поэтому, если США отступят, Пекин может укрепить свои позиции.

При этом руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко призвал "не паниковать из-за громких заголовков". "Военная помощь США для Украины продложается по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее", – заверил лейтенант.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что суд в США приостановил заморозку федеральных грантовых программ, включая помощь неправительственным организациям, на 90 дней. Это позволит временно продлить действие таких программ, как USAID, через которые выделялась помощь Украине.

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