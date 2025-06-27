Трамп заявил о подписании соглашения о торговле между США и с Китаем и пригрозил другим странам

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США уже подписали торговое соглашение с Китаем. Он также сообщил, что в ближайшее время ожидается подписание аналогичного соглашения с Индией.

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Такое сообщение Трамп сделал в Белом доме, на мероприятии "Один большой прекрасный законопроект". Американский лидер не предоставил никаких подробностей относительно этих соглашений.

"Ну, мы только вчера подписали соглашение с Китаем, да? Только что подписали с Китаем. В рамках соглашения с Китаем мы начинаем открывать Китай. Вещи, которые на самом деле никогда не могли бы произойти. У нас есть несколько замечательных соглашений. Одно из них приближается, возможно, с Индией. Очень большая сделка, где мы собираемся открыть Индию", – в частности, сказал он.

Трамп сказал, что его команда стремится иметь больше сделок, чем он сам бы заключил, но все они в пользу США.

Также президент США отметил, что представители его администрации предоставили Евросоюзу новое торговое предложение, якобы направленное на "улучшение экономического сотрудничества" между сторонами.

Отдельно Трамп отметил, что США не обязательно будут договариваться со всеми. Некоторым странам просто направят сообщение о пошлинах в размерах 25 или 45%.

Относительно соглашения с КНР – возможно, Трамп имеет в виду своё разрешение Китаю покупать нефть у Ирана, что является непосредственным нарушением многолетних антииранских санкций. Сообщая об этом ранее, Трамп назвал это именно сделкой.

Как сообщал OBOZ.UA, американский доллар переживает худший год за последние десятилетия: валюта стремительно падает на фоне восстановления фондового рынка – после связанного с "таможенной войной" Трампа падения, – а также стабильного спроса на облигации.

В частности, с начала 2025 года индекс доллара снизился почти на 10% – и 25 июня находился на самом низком уровне с 2022 года. Причину же такого ослабления американской валюты в экспертных кругах видят в Трампе и его "торговой войне".

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