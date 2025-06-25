США неожиданно развернули политику в отношении Китая: Трамп сделал неожиданное заявление

Президент США Дональд Трамп неожиданно разрешил Китаю покупать нефть у Ирана, что является непосредственным нарушением многолетних санкций против Исламской республики. Впрочем, КНР и ранее обходила эти ограничения, используя танкеры "теневого флота".

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Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social. "Китай теперь может продолжать покупать нефть у Ирана. Надеюсь, они также будут закупать много нефти в США", – заявил Трамп.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Китай покупает более 90% иранской нефти, на экспорт которой Трамп наложил жесткие санкции еще в 2018 году, когда вывел США из соглашения по ядерной программе Ирана. Администрация Джо Байдена придерживалась этих санкций, хотя Иран в значительной степени смог найти пути их обхода.

Как сообщает Bloomberg, заявление Трампа сильно удивило нефтяных трейдеров и чиновников его собственной администрации. Это еще сильнее толкнуло вниз цены на нефть, рухнувшие в результате деэскалации ирано-израильского конфликта.

Осведомленные источники утверждают, что чиновники Министерства финансов и Госдепартамента США, контролирующие санкции против иранской нефти, также были удивлены заявлением президента и не знали, как его интерпретировать. Тем не менее, Минфин продолжит строго соблюдать соответствующие санкции, сказал один из собеседников агентства.

В Белом доме объяснили The Wall Street Journal, что Трамп просто обратил внимание на то, что прекращение огня между Ираном и Израилем позволило предотвратить перебои с поставками нефти через Ормузский пролив. Также утверждает, что президент призвал таким образом Китай импортировать американскую нефть, а не иранскую в нарушение санкций.

После публикации Трампа цены на нефть продолжили свое падение, которое началось еще 23 июня. В результате стоимость эталонной нефти Brent снизилась с $81,4 за баррель в понедельник утром до $67,7 днем в среду, а цена американского сорта WTI составляла $64,9.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, напружені події на Близькому Сході тимчасово зіграли на користь Росії – червневий стрибок цін дав змогу отримати додаткові нафтові доходи. Але ринок стабілізується, і очікувати довготривалого ефекту чи тренду на зростання не варто – навпаки, можливе подальше зниження цін.

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