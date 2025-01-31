Трамп введет 25% пошлины для Канады и Мексики: в чем причина

Президент США Дональд Трамп заявил, что выполнит свою угрозу ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля. Причинами решения он назвал поток мигрантов и наркотического вещества фентанил.

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При этом Трамп отметил, что 25% – это минимальная пошлина и она может возрасти. Его цитирует Bloomberg.

"Мы объявим о введении пошлин по Канаде и Мексике по ряду причин. Номер один – это люди, которые так ужасно и так много хлынули в нашу страну. Номер два – это наркотики фентанил и все остальное, что попало в страну. Номер три – это огромные субсидии, которые мы даем Канаде и Мексике в виде дефицита", – пояснил он.

Трамп добавил, что уровень пошлины "со временем может повышаться, а может и не повышаться".

Кроме того, он заявил, что уже сегодня вечером примет решение о применении пошлин к импорту канадской нефти, основываясь на цене на нее.

"Нам не нужны продукты, которые у них есть. У нас есть вся нефть, которая вам нужна. У нас есть все деревья, которые вам нужны", – сказал Трамп, имея в виду основной импорт из Канады.

Рынки с нетерпением ожидали и готовились к этому шагу Трампа ввести пошлины для Мексики и Канады, двух крупнейших поставщиков сырой нефти в США.

Издание отмечает, что после комментариев президента США, фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (используется для производства бензина и пользуются большим спросом) поднялись выше 73 долларов за баррель. Тем временем американский доллар тоже вырос до дневного максимума, а канадский доллар упал.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада готова к любому сценарию торговой войны с США. И в случае введения Соединенными Штатами пошлины на ее товар, даст зеркальный ответ американскому импорту.

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