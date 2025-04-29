Трамп готовится смягчить пошлины после протеста производителей: каких товаров это будет касаться

Американский президент Дональд Трамп готов предоставить автопроизводителям отсрочку 25% пошлин на импортные автозапчасти, которые вступили в силу 3 мая, а также освободить импортные авто от дополнительных сборов на сталь и алюминий. Ожидается, что этот шаг призван дать отрасли время для адаптации, уменьшить издержки и стимулировать перенос производства в США.

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Об этом сообщает Bloomberg. Такое решение, по словам издания, может быть принято после многочисленных обращений автопроизводителей, предупреждающих о возможных негативных последствиях для североамериканской цепи поставок.

Согласно источникам в Белом доме, ожидается, что Трамп подпишет соответствующую прокламацию уже в ближайшее время – еще до запланированной речи в Мичигане. Там, в центре американского автопрома, Трамп должен "отметить" первые 100 дней своего второго срока. Ожидается, что именно там он официально объявит новые условия.

Согласно новости правилам, автопроизводители получат возможность частично компенсировать затраты на импортные автозапчасти в зависимости от того, сколько продукции они производят непосредственно в США. Однако возмещение будет постепенно уменьшаться, чтобы стимулировать перенос цепей поставок в Соединенные Штаты и дать компаниям время на адаптацию. Вероятно, такой шаг позволит избежать риска двойного налогообложения – импортные автомобили не будут облагаться дополнительными пошлинами на сталь и алюминий.

Министр торговли Говард Лутник назвал это решение "великой победой торговой политики президента", ведь в то же время оно поддерживает внутреннее производство и признает усилия компаний, готовых инвестировать в США. Такие гиганты, как Ford и General Motors, уже публично поблагодарили за гибкость в пошлинах и отметили важность стабильной экономической среды для развития производства.

"Ford приветствует и ценит эти решения президента Трампа", – отметил Джим Фарли, генеральный директор компании. Мэри Барра, CEO General Motors, добавила, что новая политика создает равные условия для компаний на рынке и открывает новые возможности для инвестиций в США.

Ранее в текущем месяце промышленные объединения в открытом письме заявляли, что тарифы могут существенно повысить себестоимость производства, что противоречит стремлениям администрации к возрождению отечественного автопрома. "Производителям нужно немного времени, потому что они собираются изготавливать эти детали здесь", – рассказал журналистам Дональд Трамп.

Решение по смягчению тарифов вступает в силу незадолго до введения новых 25% пошлин на запланированные на 3 мая импортные автозапчасти. Изменение курса выглядит как попытка сбалансировать протекционистскую политику с потребностями промышленности, сохранив контроль над внутренним рынком и вместе с тем избежав критики по поводу чрезмерного давления на производителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, новый опрос в Соединенных Штатах Америки показал, что президент Дональд Трамп ухудшил экономику страны после того, как во второй раз возглавил государство. Да, 59% населения считает, что его политика ухудшила экономические условия в Америке.

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