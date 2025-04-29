Большинство американцев считают, что Трамп ухудшил состояние экономики США: опрос

Новый опрос в Соединенных Штатах Америки показал, что президент Дональд Трамп ухудшил экономику страны после того, как во второй раз возглавил государство. Так, 59% населения считает, что его политика ухудшила экономические условия в Америке.

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Такие результаты нового опроса, проведенного SSRS, публикует CNN в понедельник, 28 апреля. Журналисты уточнили, что исследование в марте показало, что так считает 51% опрошенных американцев.

"Согласно исследованию, американцы в целом остаются недовольны экономикой страны, и проявляют мало энтузиазма по поводу масштабной новой торговой политики Белого дома", – говорится в материале.

Что еще показал опрос:

– поскольку влияние новых тарифов еще в значительной степени не проявилось, 6 из 10 американцев уже говорят, что политика Трампа увеличила стоимость жизни, и только 12% заявили, что его программа помогла снизить цены;

– 69% населения считают, что экономическая рецессия в следующем году по крайней мере несколько вероятна, в том числе 32% говорят, что это весьма вероятно;

– только 34% американцев называют себя воодушевленными или оптимистичными в отношении экономики, 29% заявили, что они пессимистичны, а 37% – что они боятся. Семь из десяти людей моложе 45 лет выражают пессимизм или страх, как и 76% цветных американцев.

"Широко распространенное недовольство экономическим руководством Трампа знаменует собой новую главу для президента, который видел в основном положительные оценки своего управления экономикой во время первого срока. Трамп, который пообещал во время кампании 2024 года "немедленно снизить цены, начиная с первого дня", легко победил среди избирателей в прошлом году, которые заявили, что ими в первую очередь движут экономические проблемы", – пишет CNN.

Как сообщал OBOZ.UA, на 100-й день своего президентства Дональд Трамп побил антирекорд, столкнувшись с самым низким уровнем поддержки среди последних президентов США. Его рейтинг рухнул ниже даже его собственных показателей восемь лет назад.

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