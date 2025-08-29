Трамп без согласия Конгресса отменил 5 млрд долларов на иностранную помощь – Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в одностороннем порядке отменил выделение 4,9 миллиардов долларов на иностранную помощь. Американский лидер письменно сообщил спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, что он приостанавливает финансирование сразу 15 международных программ.

Как отмечает Reuters, это "обостряет борьбу за то, кто контролирует расходы страны". Дело в том, что конституция США предоставляет только Конгрессу полномочия по бюджету и финансированию деятельности правительства.

Белый дом, если не хочет тратить деньги из той или иной строчки госбюджета, должен на это получить одобрение Конгресса. Например, именно так было сделано в июле, когда администрация Трампа решила сократить иностранную помощь на, в частности, финансирование государственных СМИ. Это решение было одобрено Конгрессом и именно последний отменил выделение 9 миллиардов долларов на такую помощь.

Последний шаг Белого дома, который Reuters назвал "карманной отменой", полностью обходит Конгресс.

Так или иначе, однако эта отмена никак не касается программ военной помощи Украине.

Что именно решил отменить Трамп

В частности, в указанные пять миллиардов, которые Трамп "хочет вернуть Конгрессу", входят:

3,2 млрд по программе USAID (то есть, международная гуманитарная помощь, которую отменили еще в январе;

521 млн в виде взноса в международные организации;

445 млн на миротворческую помощь;

393 млн на миротворческие операции;

322 млн на Фонд демократии USAID.

Среди отмененных программ USAID, в частности, является финансирование программ борьбы с изменением климата в Гондурасе, продвижение демократии на Западных Балканах; пополнение Фонда демократии в ЮАР и даже "продвижение картин украинских женщин" (планировалось выделить $1,5 млн).

Относительно отмены выделения 393 млн на миротворческие операции, то речь идет об отмене финансирования миротворческих миссий ООН в Конго и в ЦАР, отмене закупки БТР для миротворческих сил Уругвая, а также замораживании строек военного учебного центра в Замбии и казарм для казахстанских миротворцев.

