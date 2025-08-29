Трамп отменил охрану бывшего вице-президента: подробности

Президент США Дональд Трамп отменил охрану бывшей вице-президента Камалы Харрис. Формально она имела право на защиту от Секретной службы в течение шести месяцев после завершения каденции, но Байден неизвестным указом продлил его до января 2026 года. Распоряжение Трампа, отменяющее этот указ, вступает в силу с 1 сентября.

Харрис в ответ поблагодарила службу за профессионализм и защиту. Об этом с ссылкой на источники говорится в материале CNN, опубликованном 29 августа.

Что означает распоряжение Трампа

Согласно копии письма, которое оказалося в распоряжении американских журналистов, в четверг, 28 августа, Трамп лишил Камалу Харрис защиты Секретной службы.

В США бывшие президенты, как известно, находятся под пожизненной защитой Секретной службы. Харрис, как бывшая вице-президент, получила шесть месяцев защиты после ухода с должности, согласно федеральному закону.

Этот срок истек 21 июля. Однако ее защита была продлена еще на год директивой (которая до сих пор не была обнародована), подписанной Байденом незадолго до ухода с должности, сообщают несколько источников издания, знакомых с условиями этого соглашения.

Именно этот приказ Трамп отменил в своем письме под названием "Меморандум министру внутренней безопасности", датированном четвергом.

"Настоящим вам разрешается прекратить любые процедуры, связанные с безопасностью, ранее разрешенные Исполнительным меморандумом, помимо тех, которые требуются по закону, в отношении следующего лица, начиная с 1 сентября 2025 года: бывший вице-президент Камала Д. Харрис", – говорится в письме в полном объеме.

Белый дом и Секретная служба пока не отреагировали на просьбы журналистов прокомментировать ситуацию.

Решение Трампа прекратить покровительство над Харрис совпало с тем, что она вскоре отправится в многогородской тур по презентации своей книги "107 дней", посвященной выходу ее новых мемуаров о ее короткой президентской кампании, который запланирован на 23 сентября.

Это привлечет к ней больше внимания общественности, чем с момента ухода с должности, за это время она посетила лишь несколько публичных мероприятий, пишет CNN.

"Вице-президент благодарен Секретной службе США за ее профессионализм, преданность делу и непоколебимую приверженность безопасности", – сказала Кирстен Аллен, старшая советница Харрис.

Харрис столкнулась с особой угрозой безопасности

Президенты и кандидаты в президенты часто сталкиваются с угрозами безопасности, говорится в статье. Издание напоминает, что в прошлом году на Трампа во время его президентской кампании было совершено два покушения.

По словам людей, знакомых со службами безопасности Харрис, бывшая вице-президент столкнулась с особыми проблемами безопасности, поскольку была первой женщиной и первой чернокожей женщиной на этом посту.

Эти опасения только усилились после того, как она стала кандидатом, сообщили источники, и оставались высокими вплоть до января после окончания кампании.

Представитель Байдена отказался комментировать причины, побудившие его подписать указ о продлении защиты Харрис.

Но теперь исчезнут не только агенты, назначенные охранять ее лично и круглосуточно – охрана Секретной службы включает в себя постоянный анализ информации об угрозах и отслеживание личных ситуаций, электронной почты, текстовых сообщений и социальных сетей.

По словам источников, с отменой полномочий Харрис ее помощники опасаются, что потеряют прежний доступ к предупреждениям об угрозах.

Ее дом в центре Лос-Анджелеса также перестанет находиться под охраной федеральных агентов.

Как писал OBOZ.UA, 1 августа Камала Харрис заявила, что берет паузу в политической карьере. Она сказала, что не хочется возвращаться к "системе, которая сломана", а хочет просто ездить по стране и говорить с людьми, не прося о голосах на выборах.

