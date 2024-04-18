Терпение лопнуло: Европейский центральный банк потребует от Raiffeisen Bank выйти из РФ

Руководство Raiffeisen Bank International (RBI) ожидает усиления давления со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ). Одна из крупнейших австрийских банковских групп ждет, что от нее потребуют ускорить выход с российского рынка.

Как сообщает Reuters, в проекте требований ЕЦБ банку предложено сократить кредиты клиентам в России до 65% в сравнении с третьим кварталом 2023 года, а к 2026 году отказаться от международных платежей из России. Официально об этом шаге может быть объявлено уже в самое ближайшее время.

Поскольку RBI более двух лет с начала полномасштабной агрессии РФ избегает введения санкций в отношении страны-террориста и успешно сопротивляется давлению со стороны международных регуляторов, журналисты назвали его "важнейшим финансовым спасательным кругом" для россиян, которые отправляют валюту за границу.

Ранее в RBI заявили о намерении выйти из России, но вместо этого в апреле банк разместил более тысячи объявлений о вакансиях в этой стране, что говорит о намерениях финансовой группы расширять свою деятельность. Медлительность компании привела к тому, что американский регулятор исполнения санкций OFAC начал проверку российского бизнеса банка. В связи с этим Raiffeisen Bank уже больше года находится под пристальным вниманием.

Кроме того, США оказывают на RBI, чтобы компания отказалась от сделки на $1,5 млрд евро о покупке доли в венской компании Strabag, которую контролирует российский олигарх Олег Дерипаска, поддерживающий диктатора Владимира Путина.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что Австрия оказала давление на Украину, чтобы Raiffeisen Bank исключили из списка спонсоров войны в обмен на новые санкции против РФ. В противном случае австрийское правительство могло бы проголосовать против 12-го пакета санкций Европейского Союза против России.

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