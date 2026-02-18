Такого с курсом в Украине еще не было: официальный евро вырос и обновил исторический рекорд

Национальный банк (НБУ) обновил официальный курс евро на 19 февраля до 51,26 грн. Это на 9 коп. превышает текущий, а также является рекордом в истории Украины.

Об этом рассказали в самом НБУ. По его данным, до этого рекордным курсом был 51,24 грн, который действовал с 30 января по 1 февраля.

В то же время, большинство крупных банки уже сегодня продают евро по курсу ближе к 52 грн. В частности, по данным "Минфина":

ПриватБанк – 51,6 грн;

Таскомбанк – 51,48 грн;

ПУМБ – 51,7 грн;

Прокредит Банк – 51,65 грн;

Сенс Банк – 51,65 грн;

Райффайзен Банк – 51,47 грн;

Укрсиббанк – 51,75 грн;

абанк – 51,6 грн;

Юнекс Банк – 51,52 грн.

В покупке же стоимость евровалюты в некоторых банках уже достигла 51 грн и даже превысила этот уровень. Так:

ПриватБанк принимает эту валюту по 50,6 грн;

Таскомбанк – 51,15 грн;

ПУМБ – 51 грн;

Прокредит Банк – 50,75 грн;

Сенс Банк – 51 грн;

Райффайзен Банк – 50,8 грн;

Укрсиббанк – 50,85 грн;

абанк – 50,8 грн;

Юнекс Банк – 50,4 грн.

При этом следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз по курсу евро до конца недели

В среднем же, 18 февраля банки покупают евро по 51 грн, а продают по 51,6 грн. Обменники же определили курс этой валюты в средние 51,15/51,77 грн.

В то же время, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в течение недели (заканчивается 22 февраля), стоимость наличного евро в банках и обменниках может заметно измениться. По его словам, она будет находиться в пределах 50-52 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,8-1 грн в банках;

до 1-1,3 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,3-0,5 грн и 0,5-0,7 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,2-0,3 грн в банках и до 0,5 грн в обменниках.

Как сообщал OBOZ.UA, в экспертной же среде считают, что потенциальное вступление Украины в Евросоюз (ЕС) не приведет к автоматическому отказу от гривни и переходу на евро в качестве национальной валюты. Однако обязательство осуществить такой переход в будущем все же будет взято. Впрочем, основания для такого перехода появятся только тогда, когда на это даст согласие Европейский центральный банк.

