Такого с курсом в Украине еще не было: официальный евро резко вырос и обновил исторический рекорд

Национальный банк (НБУ) обновил официальный курс евро на 25 июня до 48,51 грн. Это на сразу на 49 коп. превышает текущий. А также является рекордом в истории Украины.

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Об этом рассказали в НБУ. По его данным, предыдущий рекордный курс действовал 23 июня – он составил 48,2 грн. Т.е., текущий рекорд превысил прошлый сразу на 31 коп.

Стоит ли украинцам скупать евро

В целом же, в настоящее время евро вытесняет доллар на международных рынках. А в Европейском центральном банке (ЕЦБ) заговорили о возможности для евро стать заменой доллару как мировой резервной валюты.

Тем не менее, считает финансовый эксперт Алексей Козырев, несмотря на это, делать ставку только на эту валюту не стоит. Ведь:

Экономика Евросоюза "все же остается на грани рецессии и стагнации".

Усиливается экономическое неравенство между членами Евросоюза.

"Локомотивы" экономики Европы – Германия и Франция – не могут вытягивать показатели всего блока.

Сохраняется серьезная зависимость ЕС от цен на энергоносители.

В условиях жесткой конкуренции за рынки сбыта на фоне сегментации мировых рынков сильное укрепление евро к доллару и другим основным мировым валютам "не устроит ни сам ЕЦБ, ни европейских производителей" – поскольку это снижает конкурентоспособность европейских товаров.

Перейдет ли Украина на евро

Вместе с тем, в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. Как рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет.

При этом он признал: в определенный момент Украина будет вынуждена сменить курсообразующую валюту – с доллара на евро. Причины:

Потенциальное вступление Украины в ЕС предполагает ведение учета основных показателей внешнего сектора именно в евро.

Речь, в частности, о резервах, платежном балансе и т.д.

Связи Украины со странами еврозоны "должны продолжать существенно усиливаться".

Впрочем, отметил замглавы НБУ, в настоящее время этот вопрос находится только на стадии изучения. Соответственно, ожидать изменения курсообразующей валюты в ближайшие сроки не следует.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, финансовый эксперт Елена Соседка отметила, что к концу 2025 года курс евро может существенно вырасти. По ее прогнозу, в декабре он может достигнуть 49-50 грн.

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