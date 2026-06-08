Такого с курсом в Украине еще не было: официальный доллар вырос и обновил исторический рекорд

Национальный банк (НБУ) обновил официальный курс доллара на 9 июня до 44,51 грн. Это на 15 коп. превышает текущий, а также является рекордом в истории Украины.

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Об этом рассказали в самом НБУ. По его данным, до этого рекордным курсом был 44,38 грн, который действовал 5-7 июня.

В то же время, большинство крупных банков уже сегодня продают доллар по курсу около 45 грн. В частности, по данным "Минфина":

ПриватБанк – 44,75 грн;

Сенс Банк – 44,9 грн;

Правекс Банк – 44,85 грн;

Таскомбанк – 44,95 грн;

Райффайзен Банк – 44,88 грн;

ПУМБ – 44,9 грн;

Укрсиббанк – 44,8 грн;

Универсал Банк – 44,8 грн;

Юнекс Банк – 44,89 грн;

А-банк – 44,9 грн.

В покупке же стоимость валюты в ряде учреждений находится в непосредственной близости к 44,5 грн. Так:

ПриватБанк – 44,15 грн;

Сенс Банк – 44,4 грн;

Правекс Банк – 44,3 грн;

Таскомбанк – 44,42 грн;

Райффайзен Банк – 44,35 грн;

ПУМБ – 44,3 грн;

Укрсиббанк – 44,2 грн;

Универсал Банк – 44,3 грн;

Юнекс Банк – 43,9 грн;

А-банк – 44,2 грн.

При этом следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз по курсу доллара до конца недели

В среднем же, 8 июня банки покупают доллар по 44,2 грн, а продают по 44,69 грн. Обменники же определили курс этой валюты в средние 44,12/44,59 грн.

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 24 мая) стоимость валюты в украинских банках и обменниках может заметно изменится. По прогнозу, она будет находиться в пределах 44,1-44,6 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, несмотря на то, что в последнее время официальный курс доллара в Украине побил несколько рекордов, в экспертной среде не ожидают обвала гривни. По прогнозам, максимум, что может произойти – это ощутимые временные колебания.

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