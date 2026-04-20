Такого с евро еще не было: курс в банках вырос и обновил исторический рекорд
Курс евро в банках достиг исторической отметки в 52,275 грн. Это стало новым рекордом для Украины и может быть связано с резким повышением официального курса евро Национальным банком Украины (НБУ).
Об этом свидетельствуют данные "Минфин". Отмечается, что банки готовы продавать евро по 52,275, а покупают по курсу 51,4 гривны за 1 евро.
При этом не все банки выставили такой высокий курс. В украинских финучреждениях продажа евро начинается от 52,15 грн.
Но стоит учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках, ведь там могут выставлять дополнительную комиссию. К тому же курс в кассах и при оплате картой может быть разным.
В последний рабочий день перед выходными, то есть в пятницу, 17 апреля, НБУ обновил официальный курс евро на 20 марта до 51,77 грн. Это на 35 коп. превысило текущий, а также стало рекордом в истории Украины.
Курс валют в Украине растет с начала полномасштабной агрессии России. Всего с января 2022 года курс евро увеличился вырос чем в 1,5 раза.
Как сообщал OBOZ.UA, потенциальное вступление Украины в Евросоюз (ЕС) не приведет к автоматическому переходу на евро в качестве национальной валюты. Однако обязательство осуществить такой переход в будущем все же будет взято.
