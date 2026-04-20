Такого с евро еще не было: курс в банках вырос и обновил исторический рекорд

Станислав Кожемякин
Mакроэкономика
2 минуты
822
Курс евро в банках достиг исторической отметки в 52,275 грн. Это стало новым рекордом для Украины и может быть связано с резким повышением официального курса евро Национальным банком Украины (НБУ).

Об этом свидетельствуют данные "Минфин". Отмечается, что банки готовы продавать евро по 52,275, а покупают по курсу 51,4 гривны за 1 евро.

Курс евро 20 апреля

При этом не все банки выставили такой высокий курс. В украинских финучреждениях продажа евро начинается от 52,15 грн.

Банк

Покупка/продажа

Грант

51,60 / 52,70

Таскомбанк

51,90 / 52,65

Идея Банк

51,60 / 52,50

Коминбанк

51,75 / 52,50

ПриватБанк

51,50 / 52,50

O.Bank

51,60 / 52,50

Ощадбанк

51,40 / 52,45

ПУМБ

51,70 / 52,40

Кредобанк

51,51 / 52,39

Пиреус Банк

51,80 / 52,35

монобанк

51,71 / 52,35

Правэкс Банк

51,60 / 52,30

Райффайзен Банк

51,40 / 52,30

Полтава-Банк

51,80 / 52,30

Альянс Банк

51,50 / 52,30

Украинский капитал

51,40 / 52,30

Райффайзен Банк (касса)

51,40 / 52,30

Агропросперис Банк

51,60 / 52,20

OTP Bank

51,30 / 52,20

БТА Банк

51,30 / 52,20

Кристалбанк

51,40 / 52,20

Юнекс Банк

50,80 / 52,20

абанк

51,50 / 52,20

Креди Агриколь Банк

51,45 / 52,19

Укрэксимбанк

51,35 / 52,15

Но стоит учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках, ведь там могут выставлять дополнительную комиссию. К тому же курс в кассах и при оплате картой может быть разным.

В последний рабочий день перед выходными, то есть в пятницу, 17 апреля, НБУ обновил официальный курс евро на 20 марта до 51,77 грн. Это на 35 коп. превысило текущий, а также стало рекордом в истории Украины.

Курс валют в Украине растет с начала полномасштабной агрессии России. Всего с января 2022 года курс евро увеличился вырос чем в 1,5 раза.

Как менялся курс евро после полномасштабного вторжения РФ

Как сообщал OBOZ.UA, потенциальное вступление Украины в Евросоюз (ЕС) не приведет к автоматическому переходу на евро в качестве национальной валюты. Однако обязательство осуществить такой переход в будущем все же будет взято.

