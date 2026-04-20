Такого с евро еще не было: курс в банках вырос и обновил исторический рекорд

Курс евро в банках достиг исторической отметки в 52,275 грн. Это стало новым рекордом для Украины и может быть связано с резким повышением официального курса евро Национальным банком Украины (НБУ).

Об этом свидетельствуют данные "Минфин". Отмечается, что банки готовы продавать евро по 52,275, а покупают по курсу 51,4 гривны за 1 евро.

При этом не все банки выставили такой высокий курс. В украинских финучреждениях продажа евро начинается от 52,15 грн.

Банк Покупка/продажа Грант 51,60 / 52,70 Таскомбанк 51,90 / 52,65 Идея Банк 51,60 / 52,50 Коминбанк 51,75 / 52,50 ПриватБанк 51,50 / 52,50 O.Bank 51,60 / 52,50 Ощадбанк 51,40 / 52,45 ПУМБ 51,70 / 52,40 Кредобанк 51,51 / 52,39 Пиреус Банк 51,80 / 52,35 монобанк 51,71 / 52,35 Правэкс Банк 51,60 / 52,30 Райффайзен Банк 51,40 / 52,30 Полтава-Банк 51,80 / 52,30 Альянс Банк 51,50 / 52,30 Украинский капитал 51,40 / 52,30 Райффайзен Банк (касса) 51,40 / 52,30 Агропросперис Банк 51,60 / 52,20 OTP Bank 51,30 / 52,20 БТА Банк 51,30 / 52,20 Кристалбанк 51,40 / 52,20 Юнекс Банк 50,80 / 52,20 абанк 51,50 / 52,20 Креди Агриколь Банк 51,45 / 52,19 Укрэксимбанк 51,35 / 52,15

Но стоит учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках, ведь там могут выставлять дополнительную комиссию. К тому же курс в кассах и при оплате картой может быть разным.

В последний рабочий день перед выходными, то есть в пятницу, 17 апреля, НБУ обновил официальный курс евро на 20 марта до 51,77 грн. Это на 35 коп. превысило текущий, а также стало рекордом в истории Украины.

Курс валют в Украине растет с начала полномасштабной агрессии России. Всего с января 2022 года курс евро увеличился вырос чем в 1,5 раза.

Как сообщал OBOZ.UA, потенциальное вступление Украины в Евросоюз (ЕС) не приведет к автоматическому переходу на евро в качестве национальной валюты. Однако обязательство осуществить такой переход в будущем все же будет взято.

