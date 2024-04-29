Такого не было с 1990 года: одна из основных валют мира обновила 34-летний минимум

Курс японской иены, которая считается одной из резервных валют, обновил свой 34-летний минимум. 29 апреля валюта Страны восходящего солнца подешевела до 160,17 иены за $1.

Как сообщает Reuters, это стало самым высоким значением с 1990 года, когда курс доллара поднимался до 160,33 иены. Однако позже японская валюта восстановилась на 2,7% – до внутридневного максимума на уровне 155,73 за 1 доллар. Иена также укрепилась к евро, фунту стерлингов и австралийскому доллару.

"Это имеет все признаки фактической интервенции Банка Японии", – отметил аналитик финансовых рынков IG International Тони Сикамор.

По его словам, Банк Японии выбрал удачное время для интервенции, поскольку в этот день страна отмечает государственный праздник День Сева, что позволит получить максимальную выгоду от вложенных средств, поскольку токийские рынки были закрыты на празднование.

В последний раз власти Японии проводили валютные интервенции на рынке в 2022 году, когда они трижды продавали доллары на рынок для поддержания национальной валюты. Тогда на стабилизацию курса было потрачено $60 млрд.

Глобально падение курса иены продолжается с начала 2021 года, и за два года она подешевела к доллару на 21%. Главная причина заключается в поддержании Банком Японии сверхнизких процентных ставок, тогда как Федеральная резервная система США и другие центральные банки ведущих экономик мира ужесточают свою монетарную политику для борьбы с инфляцией.

В марте Банк Японии впервые за 17 лет повысил процентные ставки, став последним из крупных центробанков, отказавшихся от политики отрицательных ставок. Ставка в Японии была отрицательной с 2016 года, но регулятор поднял ее с минус 0,1% до 0-0,1% годовых. На заседании 26 апреля базовую ставку решили не менять.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Япония объявила о введении запрета на экспорт в Российскую Федерацию 164 категорий товаров. Под ограничения попали автомобильное моторное масло, хлороводород, яхты и другие прогулочные и спортивные суда.

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