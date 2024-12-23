Такого еще не было: официальный курс доллара вырос и обновил исторический рекорд в Украине

Национальный банк Украины обновил официальный курс доллара на 24 декабря до 41,99 грн. Это сразу на 11 коп. выше текущего курса, а также является рекордом в истории Украины.

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Об этом рассказали в самом НБУ. Согласно его данным, с 27 ноября, когда это произошло впервые за несколько месяцев, рекорд был побит уже 9 раз.

Последнее же максимальное значение действовало 20 декабря. Тогда оно составляло 41,93 грн.

Впрочем, ранее председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") объяснял, что правительство при расчетах проекта бюджета на 2024 год исходило из девальвации нацвалюты примерно на 10%. При этом к концу года курс ожидался на уровне 42,1 грн/доллар.

Соответственно, запас еще есть. А потому ничего сверхъестественного в движениях курса нет.

Более того, не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее. К примеру, после рекордного значения 4 декабря курс опускался до 41,44 грн/доллар, что ниже даже рекорда 27 ноября (41,5 грн).

Также наличный курс уже давно превысил рекордный показатель.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги, т.е. провести обратный обмен. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

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