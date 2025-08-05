Страну-бензоколонку накрыл топливный кризис: цены на АЗС в России бьют исторические рекорды

Цены на бензин АИ-95 в РФ обновили рекорд – более 77 тыс. рублей за тонну, несмотря на полный запрет экспорта и официальную "заботу о рынке". Ключевыми причинами стали атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, санкционное давление и всплеск спроса внутри страны.

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Об этом сообщают росСМИ. Последний раз подобный уровень фиксировали еще в 2023 году, однако нынешняя ситуация вышла далеко за пределы привычных сезонных колебаний

Правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина до конца августа, который охватил даже крупнейших производителей, однако это не остановило рост цен. Наоборот – рынок получил дополнительный стресс.

Причины кризиса – комплексные. Во-первых, большую роль играют атаки украинских беспилотников. Так, 2 августа был атакован Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит "Роснефти". В результате остановили две ключевые установки первичной переработки нефти – ЦДУ-3 и ЦДУ-4. Сейчас работает только одна установка – ЦДУ-6, которая обеспечивает менее 50% от общей мощности завода. Для страны, которая в прошлом году переработала более 13 миллионов тонн нефти только на этом предприятии, это серьезный удар.

Во-вторых, высокий сезонный спрос на топливо приходится на пик логистической активности, поездок, сбора урожая и работы аграриев. В то же время, экспорт хоть и формально ограничен, однако поставки в страны ЕАЭС и по специальным соглашениям сохраняются. Трейдеры сообщают о росте спроса даже со стороны "дружественных" стран, что отвлекает ресурсы с внутреннего рынка.

Третий фактор – техническая несостоятельность НПЗ. Из-за санкций в России возникли задержки в поставках оборудования, необходимого для ремонта и модернизации заводов. Многие из них вынуждены были перенести плановые ремонтные работы с весны на лето, что дополнительно снизило объемы производства именно в период пиковой нагрузки.

Не менее важен и политический фактор. Кремль сокращает так называемый демпферный механизм – компенсации нефтяным компаниям, которые сдерживали розничные цены на АЗС. В результате, цены начали расти даже быстрее, чем общая инфляция. По данным Росстата, с начала года бензин подорожал на 4,61%, тогда как инфляция составляет 4,51%. И хотя в правительстве заявляют о стабильности, факты свидетельствуют о другом.

Стоит отметить, что даже официальная статистика указывает на рост розничных цен – бензин АИ-95 на заправках уже стоит более 63 рублей за литр, и это далеко не предел. Независимые АЗС прогнозируют дальнейшее повышение, поскольку биржевые котировки стремительно растут, а предложение ограничено.

Сейчас ФАС рассматривает новые ограничения, в частности, увеличение обязательного биржевого объема до 17% и новые антимонопольные расследования. Но эксперты скептически относятся к эффективности этих мер, ведь по их словам, цены будут расти и в дальнейшем, особенно если атаки на инфраструктуру продолжатся, а экспорт хоть частично будет оставаться открытым.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за январь-июль 2025 года "Газпром" экспортировал в Европу только 9,93 млрд кубометров газа, что является самым низким показателем с начала 1970-х годов. После потери транзита через Украину объемы поставок упали почти вдвое, и до конца года могут не превысить 17 млрд кубов.

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