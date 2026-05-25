Казахстан отказался взыскивать с "Газпрома" $1,4 млрд в пользу "Нафтогаза": названа причина

Министерство юстиции Казахстана официально отказались содействовать принудительному взысканию с российского "Газпрома" около $1,4 млрд по арбитражному решению по делу украинского "Нафтогаза". В учреждении считают, что местный суд не имел полномочий рассматривать иск.

Об этом сообщил министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев, пишет Tengrinews.kz. Он назвал это решение исключительно процессуальным решением, которое не является окончательным и вступившим в силу.

Власти Казахстана против решения суда

Министр подробно напомнил, что соответствующее соглашение было принято на прошлой неделе. Сарсембаев заверил, что Казахстан будет защищать свой юридический суверенитет.

"Судебный приказ вынесен в одностороннем порядке – без участия ответчика. Это не финальное решение, и "Газпром" имеет право обжаловать его в установленные сроки. После этого дело должно быть рассмотрено полноценно с участием обеих сторон", – подчеркнул Сарсембаев.

Глава Минюста прямо заявил, что Астана не позволит использовать себя как "транзитную площадку" для выполнения решений, которые не имеют юридической связи с его юрисдикцией.

Ерлан Сарсембаев отметил, что казахстанское законодательство ограничивает полномочия суда МФЦА только теми категориями дел, которые непосредственно касаются деятельности центра или переданы ему по взаимному согласию обеих сторон. Зато по ряду оснований суд в Казахстане не должен был вообще рассматривать иск "Нафтогаза" к "Газпрому":

"Газпром" не является и не был участником центра МФЦА ;

; соглашение с "Нафтогазом" не заключалось в рамках этого центра ;

; право, применяемое к этому конфликту, также не относится к юрисдикции МФЦА ;

; Украина и РФ не заключали соглашения о передаче этого спора или вопросов его выполнения в суд в Астане.

Что известно о деле

В соответствии с Соглашением об организации транспортировки природного газа от 2019 года "Нафтогаз" был обязан организовывать транзит природного газа по территории Украины для "Газпрома" до прекращения действия этого соглашения 1 января 2025 года.

В мае 2022 года в результате действий российских оккупационных сил организация транзита газа через точку входа "Сохранивка" стала невозможной. Несмотря на это, "Нафтогаз" продолжил предоставлять предусмотренные Соглашением услуги по транзиту газа через пункт входа "Суджа". Между тем "Газпром" отказался платить в полном объеме плату за организацию транспортировки газа, чем нарушил свои договорные обязательства.

В сентябре 2022 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство в Швейцарии в соответствии с Регламентом Международной торговой палаты (ICC), как это предусмотрено Соглашением.

В июне 2025 года арбитражный трибунал с местом арбитража в Швейцарии принял окончательное решение, которым признал "Газпром" полностью ответственным за невыполнение своих обязательств и установил отсутствие каких-либо обоснованных оснований для неуплаты. Трибунал обязал "Газпром" оплатить задолженность за услуги по организации транспортировки газа, проценты и арбитражные расходы.

В январе 2026 года Федеральный трибунал Швейцарии отказал "Газпрому" в обжаловании решения, окончательно подтвердив его силу.

Поскольку "Газпром" добровольно не выполнил своих обязательств, "Нафтогаз" реализует международную кампанию по взысканию активов должника в различных юрисдикциях.

